Álomházat vettek, de rémálom lett belőle: elképesztő, mit találtak a padló alatt

A házaspár augusztusban vásárolta meg első otthonát Mercer megyében. Az ingatlant a beköltözés előtt szakemberrel is átvizsgáltatták, így semmi sem utalt a rájuk váró kellemetlen meglepetésre – írta meg a New York Post. Három héttel később Jessica éppen a szemetet vitte ki, amikor egy kígyót pillantott meg a verandán. Azonnal segítséget hívott, de néhány nappal később újabb kígyók jelent meg.

Kígyók lepték el egy fiatal házaspár családi házát. (Illusztráció) Fotó: OSWALDO RIVAS / AFP

A helyzet akkor vált igazán ijesztővé, amikor Johnathan és barátai a pincében két kifejlett kígyót és több fiatal példányt találtak.

A házban felbukkanó patkánysiklók között akár 180 centiméteres példányok is akadtak.

Kígyók lepték el az álomházat

A család szakembert fogadott, hogy feltörjék a veranda betonpadlóját, és kiderítsék, honnan érkeznek a hívatlan lakók.

A beton alatt több tucat kígyótojásra bukkantak. Voltak közöttük frissek és olyanok is, amelyek többévesnek tűntek.

Jessica később felkutatta az ingatlan egyik korábbi tulajdonosát, aki elárulta, hogy a házat már gyermekkorában is csak „Kígyóházként” emlegették.

A házaspár attól tart, hogy az épület alapjában több kígyófészek is lehet.

Bár a patkánysiklók nem mérgezők, a család ötéves kisfia miatt különösen aggódnak. A szülők már rendszeresen ellenőrzik a pincét, hogy nem jelentek-e meg újabb kígyók.

A probléma felszámolása több ezer dollárba kerülhet, ezért egy családi barát adománygyűjtést indított a megsegítésükre.

Jessica szerint azonban ennél is nagyobb baj lehet: ha valóban több évtizedes, az alapzatot is érintő kígyóinvázióról van szó, elképzelhető, hogy a teljes házat le kell bontani a probléma megszüntetéséhez.