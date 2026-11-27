Legutóbb november 22-én sodort partra az óceán egy sárgahasú tengeri kígyót az Orange megyei Bolsa Chica State Beach területén. Ez mindössze a nyolcadik dokumentált példánya a fajnak Dél-Kaliforniában. Bár ezek a mérges kígyók nem számítanak agresszív állatoknak, mérgük súlyos egészségügyi problémákat, izomkárosodást, bénulást és légzési nehézségeket is okozhat.
Az El Niño állhat a mérges kígyók megjelenésének hátterében
A kutatók feltételezése szerint az El Niño jelenséghez kapcsolódó, szokatlanul magas óceáni vízhőmérséklet miatt juthatnak el az állatok a megszokottnál északabbra.
Greg Pauly, a Los Angeles megyei Természettudományi Múzeum kurátora felidézte, hogy Kaliforniában először 1972-ben dokumentálták a sárgahasú tengeri kígyó jelenlétét.
Akkor szintén rendkívül erős El Niño-jelenséget tapasztaltak.
A szakemberek Orange, Ventura és Santa Barbara megyében ritka olajzöld tengeri teknősök fészkeire is rábukkantak. Feltételezésük szerint a megszokott fészkelőhelyek közelében tapasztalható magasabb vízhőmérséklet arra késztetheti az állatokat, hogy új helyeket keressenek tojásaik lerakásához.
Arra kérik a strandolókat, hogy ne érintsék meg az állatokat
A sárgahasú tengeri kígyók jellemzően 45–76 centiméter hosszúak, hátuk sötét, hasuk pedig élénksárga.
A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben partra sodródott kígyót vagy tengeri teknősök tojásait fedezik fel, biztonságos távolságból készítsenek fényképet vagy videót, és jelentsék az észlelést.
A szakemberek külön hangsúlyozták, hogy sem az állatokat, sem a tojásokat nem szabad megérinteni.