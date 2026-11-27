Legutóbb november 22-én sodort partra az óceán egy sárgahasú tengeri kígyót az Orange megyei Bolsa Chica State Beach területén. Ez mindössze a nyolcadik dokumentált példánya a fajnak Dél-Kaliforniában. Bár ezek a mérges kígyók nem számítanak agresszív állatoknak, mérgük súlyos egészségügyi problémákat, izomkárosodást, bénulást és légzési nehézségeket is okozhat.

Mérges kígyók jelentek meg egy strandon. (Illusztráció) Fotó: Pixabay

Az El Niño állhat a mérges kígyók megjelenésének hátterében

A kutatók feltételezése szerint az El Niño jelenséghez kapcsolódó, szokatlanul magas óceáni vízhőmérséklet miatt juthatnak el az állatok a megszokottnál északabbra.

Greg Pauly, a Los Angeles megyei Természettudományi Múzeum kurátora felidézte, hogy Kaliforniában először 1972-ben dokumentálták a sárgahasú tengeri kígyó jelenlétét.

Akkor szintén rendkívül erős El Niño-jelenséget tapasztaltak.

A szakemberek Orange, Ventura és Santa Barbara megyében ritka olajzöld tengeri teknősök fészkeire is rábukkantak. Feltételezésük szerint a megszokott fészkelőhelyek közelében tapasztalható magasabb vízhőmérséklet arra késztetheti az állatokat, hogy új helyeket keressenek tojásaik lerakásához.

Arra kérik a strandolókat, hogy ne érintsék meg az állatokat

A sárgahasú tengeri kígyók jellemzően 45–76 centiméter hosszúak, hátuk sötét, hasuk pedig élénksárga.

A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben partra sodródott kígyót vagy tengeri teknősök tojásait fedezik fel, biztonságos távolságból készítsenek fényképet vagy videót, és jelentsék az észlelést.

A szakemberek külön hangsúlyozták, hogy sem az állatokat, sem a tojásokat nem szabad megérinteni.