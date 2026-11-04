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kigyulladt épület

Tűz miatt megszakadt egy televízió adása, több tucat újságíró került veszélybe Tbilisziben

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
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2026. november 4-én, szerdán váratlanul megszakadt az egyik grúz televízió adása. Ennek oka, hogy tűz ütött ki a televízió épületében. A kigyulladt épületben 22 újságíró rekedt a sűrű füst miatt. Mutatjuk az eddig ismert részleteket!
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kigyulladt épületépülettbilisziújságírótűztűzoltók

Tűz ütött ki szerdán Grúzia fővárosában, Tbilisziben, a Delisi üzletközpontban, ahol a Formula TV ellenzéki televízió működik. A kigyulladt épületben 22 újságíró rekedt, miután a sűrű füst elárasztotta a lépcsőházat. A csatorna adása megszakadt, a helyszínre tűzoltók érkeztek. A videófelvételeken látható, ahogy füst gomolyog a tető felől, miközben ég az épület – írja a Georgia Today.

Váratlanul megszakadt egy grúz televízió adása, miután tűz ütött ki Tbilisziben. A kigyulladt épületben 22 újságíró rekedt, tűzoltók érkeztek.
Váratlanul megszakadt egy grúz televízió adása, miután tűz ütött ki Tbilisziben. A kigyulladt épületben 22 újságíró rekedt, tűzoltók érkeztek Forrás: Screenshot/X

Tűz ütött ki egy grúz televíziónak is otthont adó épületében

A Formula TV munkatársa, Sopho Vardiashvili elmondta, hogy 22-en rekedtek a szerkesztőségben. Megpróbáltak a lépcsőn távozni, de a rossz látási viszonyok miatt vissza kellett fordulniuk.

A lifteket leállították. A kiérkező tűzoltók azt tanácsolták az újságíróknak, hogy maradjanak a szerkesztőségben, mert ott nagyobb biztonságban vannak. A dolgozók becsukták az ajtót, és a segítségre vártak.

Nino Zhizhilashvili, a televízió műsorvezetője a közösségi médiában kért sürgős segítséget, mivel több kollégája nem tudott kijutni. A mentés idején a tűzoltók az oltáson dolgoztak. A személyzet egy része korábban elhagyta az épületet, mások azonban bent maradtak. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, és az esetleges sérültekről sem érkezett tájékoztatás – írta meg az Euronews.

Kigyulladt egy menetrend szerinti busz a 2-es főúton

Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere gyulladt ki a 2-es főút szendehelyi szakaszán, a Szabadság utca közelében. A sofőrnek sikerült porral oltóval megfékeznie a lángokat, a helyszínre érkező rétsági hivatásos tűzoltók pedig visszahűtötték a motorteret. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.

 

 

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