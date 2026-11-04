Tűz miatt megszakadt egy televízió adása, több tucat újságíró került veszélybe Tbilisziben

Tűz ütött ki szerdán Grúzia fővárosában, Tbilisziben, a Delisi üzletközpontban, ahol a Formula TV ellenzéki televízió működik. A kigyulladt épületben 22 újságíró rekedt, miután a sűrű füst elárasztotta a lépcsőházat. A csatorna adása megszakadt, a helyszínre tűzoltók érkeztek. A videófelvételeken látható, ahogy füst gomolyog a tető felől, miközben ég az épület – írja a Georgia Today.

Váratlanul megszakadt egy grúz televízió adása, miután tűz ütött ki Tbilisziben. A kigyulladt épületben 22 újságíró rekedt, tűzoltók érkeztek Forrás: Screenshot/X

Tűz ütött ki egy grúz televíziónak is otthont adó épületében

A Formula TV munkatársa, Sopho Vardiashvili elmondta, hogy 22-en rekedtek a szerkesztőségben. Megpróbáltak a lépcsőn távozni, de a rossz látási viszonyok miatt vissza kellett fordulniuk.

A lifteket leállították. A kiérkező tűzoltók azt tanácsolták az újságíróknak, hogy maradjanak a szerkesztőségben, mert ott nagyobb biztonságban vannak. A dolgozók becsukták az ajtót, és a segítségre vártak.

22 people to be evacuated from TV Formula via windows and a crane. The stairs are too dangerous. Journalists, crew, and guests are trapped amid fire, heavy smoke; including democratic leader Zurab Girchi Japaridze. One of only two major non-regime outlets. 📷 Sopho Zurabiani https://t.co/zODuCsqAhL — Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 4, 2026

Nino Zhizhilashvili, a televízió műsorvezetője a közösségi médiában kért sürgős segítséget, mivel több kollégája nem tudott kijutni. A mentés idején a tűzoltók az oltáson dolgoztak. A személyzet egy része korábban elhagyta az épületet, mások azonban bent maradtak. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, és az esetleges sérültekről sem érkezett tájékoztatás – írta meg az Euronews.

🔥В Тбилиси загорелся бизнес-центр, в котором расположен офис телеканала Formula TV. #Tbilisi https://t.co/KB17Tfq0PX — vesti.az (@vesti__az) November 4, 2026