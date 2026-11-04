Tűz miatt megszakadt egy televízió adása, több tucat újságíró került veszélybe Tbilisziben

Tűz ütött ki szerdán Grúzia fővárosában, Tbilisziben, a Delisi üzletközpontban, ahol a Formula TV ellenzéki televízió működik. A kigyulladt épületben 22 újságíró rekedt, miután a sűrű füst elárasztotta a lépcsőházat. A csatorna adása megszakadt, a helyszínre tűzoltók érkeztek. A videófelvételeken látható, ahogy füst gomolyog a tető felől, miközben ég az épület – írja a Georgia Today.
Tűz ütött ki egy grúz televíziónak is otthont adó épületében
A Formula TV munkatársa, Sopho Vardiashvili elmondta, hogy 22-en rekedtek a szerkesztőségben. Megpróbáltak a lépcsőn távozni, de a rossz látási viszonyok miatt vissza kellett fordulniuk.
A lifteket leállították. A kiérkező tűzoltók azt tanácsolták az újságíróknak, hogy maradjanak a szerkesztőségben, mert ott nagyobb biztonságban vannak. A dolgozók becsukták az ajtót, és a segítségre vártak.
Nino Zhizhilashvili, a televízió műsorvezetője a közösségi médiában kért sürgős segítséget, mivel több kollégája nem tudott kijutni. A mentés idején a tűzoltók az oltáson dolgoztak. A személyzet egy része korábban elhagyta az épületet, mások azonban bent maradtak. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, és az esetleges sérültekről sem érkezett tájékoztatás – írta meg az Euronews.
Kigyulladt egy menetrend szerinti busz a 2-es főúton
Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere gyulladt ki a 2-es főút szendehelyi szakaszán, a Szabadság utca közelében. A sofőrnek sikerült porral oltóval megfékeznie a lángokat, a helyszínre érkező rétsági hivatásos tűzoltók pedig visszahűtötték a motorteret. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.