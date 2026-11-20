Kijárási tilalmat rendeltek el hétfőn Franciaország több városának egyes részein, miután a hétvégén országszerte erőszakos zavargások és fosztogatások kísérték a kormányellenes tüntetéseket. A korlátozások Párizst, Lille-t, Nizzát és több más települést is érintenek – számolt be róla a Reuters.
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök kizárta az egész Párizsra kiterjedő kijárási tilalom bevezetését, a rendkívüli állapot elrendelésének lehetőségét azonban nem vetette el. A kormányfő szerint egyelőre a helyi szintű korlátozások jelentik a megfelelő megoldást.
Eltökélt szándékom, hogy helyreállítsam a rendet
– jelentette ki.
Több francia városban is kijárási tilalom lépett életbe
A hatóságok eltérő korlátozásokat vezettek be az érintett településeken.
- Párizsban hétfő este 20 órától megtiltották a tüntetéseket a főváros bizonyos területein, a Köztársaság tér és a Les Halles környékén pedig 23 órától kijárási tilalmat rendeltek el. Az intézkedések kedd reggel 6 óráig maradtak érvényben.
- Lille-ben, Douai-ban, Wattignies-ben és Denainben két napra, este 20 és reggel 6 óra között vezettek be kijárási tilalmat a kiskorúak számára.
- Nizzában szintén éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el a kiskorúaknak a városközpontban.
- Marseille-ben betiltották a gyülekezéseket és a tüntetéseket.
A párizsi rendőrség közölte, hogy fokozott rendőri jelenléttel biztosítják a korlátozások betartását.
Több mint kétezer embert tartóztattak le a zavargások során
A hétvégi erőszakos események többhetes diáktüntetéseket követtek. A tiltakozók elsősorban a közszolgáltatások romló színvonala, a gazdasági nehézségek és a növekvő megélhetési költségek miatt vonultak utcára.
A francia belügyminisztérium adatai szerint a zavargások során:
- mintegy 2400 embert tartóztattak le;
- közel ezer rendőr megsérült;
- egy tüntető szívmegállás következtében életét vesztette;
- csaknem háromezer üzletet érintettek a fosztogatások és rongálások.
Szombaton mintegy 60 ezer rendőrt és más biztonsági erőt mozgósítottak, de Laurent Nuñez belügyminiszter elismerte, hogy ez sem bizonyult elegendőnek az erőszakos tömegek megfékezésére.
A kereskedelmi szervezetek adó- és járulékkedvezményeket sürgettek a károsult vállalkozások számára. Lecornu közölte, hogy a kormány keddtől államilag támogatott, átmeneti foglalkoztatási intézkedésekkel segíti az érintett cégeket.
Luxusüzleteket is kifosztottak Franciaországban
A zavargások során számos üzletet megrongáltak, különösen Párizs központjában.
A luxusüzleteiről ismert Place Vendôme téren hétfőn a legtöbb bolt zárva tartott, az épületeket biztonsági őrök védték. A Dior egyik üzletének bejárati ajtaját betörték, míg többek között a Rolex, a Louis Vuitton, a Ralph Lauren és a Gucci üzleteinek kirakatai is megrongálódtak.
Marseille-ben kifosztották az Olympique de Marseille labdarúgóklub hivatalos üzletét, Közép-Franciaországban pedig felgyújtottak egy városházát.
A francia kormány felszólította az internetes kereskedelmi platformokat, hogy távolítsák el a fosztogatásokból származó termékek hirdetéseit, és működjenek együtt a hatóságokkal az elkövetők felelősségre vonásában.
Politikai feszültséget is okoztak a franciaországi zavargások
Sébastien Lecornu miniszterelnök a szélsőbaloldali csoportokat tette felelőssé az elmúlt évek legsúlyosabb franciaországi zavargásainak egy részéért. Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali elnökjelölt azonban felszólította a kormányfőt, hogy bizonyítékokkal támassza alá állításait.
Emmanuel Macron francia elnök eközben elutasította Laurent Nuñez belügyminiszter lemondását. Ehelyett arra utasította, hogy állítsa helyre a közrendet, és adjon tájékoztatást a biztonsági hiányosságokról.
Párizs, Marseille és Lyon polgármesterei közös véleménycikkükben bírálták a hatóságok fellépését. Mint írták, szombaton először érezték úgy, hogy városaik egész területeit védelem nélkül hagyták.
A zavargások a pénzügyi piacokon is éreztették hatásukat, a francia befektetési eszközök hétfőn gyengébben teljesítettek a szélesebb európai piacoknál.
A szakszervezetek november 5-re újabb sztrájkokat és demonstrációkat hirdettek. Több európai kormány pedig arra figyelmeztette Franciaországba utazó állampolgárait, hogy kerüljék a nagyobb tömegeket, és fokozott óvatossággal közlekedjenek.