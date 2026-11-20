Kijárási tilalmat rendeltek el hétfőn Franciaország több városának egyes részein, miután a hétvégén országszerte erőszakos zavargások és fosztogatások kísérték a kormányellenes tüntetéseket. A korlátozások Párizst, Lille-t, Nizzát és több más települést is érintenek – számolt be róla a Reuters.

Kijárási tilalom lépett életbe Párizs egyes részein a hétvégi zavargások után

Fotó: TONNY LINKE / NurPhoto

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök kizárta az egész Párizsra kiterjedő kijárási tilalom bevezetését, a rendkívüli állapot elrendelésének lehetőségét azonban nem vetette el. A kormányfő szerint egyelőre a helyi szintű korlátozások jelentik a megfelelő megoldást.

Eltökélt szándékom, hogy helyreállítsam a rendet

– jelentette ki.

Több francia városban is kijárási tilalom lépett életbe

A hatóságok eltérő korlátozásokat vezettek be az érintett településeken.

Párizsban hétfő este 20 órától megtiltották a tüntetéseket a főváros bizonyos területein, a Köztársaság tér és a Les Halles környékén pedig 23 órától kijárási tilalmat rendeltek el. Az intézkedések kedd reggel 6 óráig maradtak érvényben.

hétfő este 20 órától megtiltották a tüntetéseket a főváros bizonyos területein, a Köztársaság tér és a Les Halles környékén pedig 23 órától kijárási tilalmat rendeltek el. Az intézkedések kedd reggel 6 óráig maradtak érvényben. Lille-ben, Douai-ban, Wattignies-ben és Denainben két napra, este 20 és reggel 6 óra között vezettek be kijárási tilalmat a kiskorúak számára.

két napra, este 20 és reggel 6 óra között vezettek be kijárási tilalmat a kiskorúak számára. Nizzában szintén éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el a kiskorúaknak a városközpontban.

szintén éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el a kiskorúaknak a városközpontban. Marseille-ben betiltották a gyülekezéseket és a tüntetéseket.

A párizsi rendőrség közölte, hogy fokozott rendőri jelenléttel biztosítják a korlátozások betartását.

Több mint kétezer embert tartóztattak le a zavargások során A hétvégi erőszakos események többhetes diáktüntetéseket követtek. A tiltakozók elsősorban a közszolgáltatások romló színvonala, a gazdasági nehézségek és a növekvő megélhetési költségek miatt vonultak utcára. A francia belügyminisztérium adatai szerint a zavargások során: mintegy 2400 embert tartóztattak le;

közel ezer rendőr megsérült;

egy tüntető szívmegállás következtében életét vesztette;

csaknem háromezer üzletet érintettek a fosztogatások és rongálások. Szombaton mintegy 60 ezer rendőrt és más biztonsági erőt mozgósítottak, de Laurent Nuñez belügyminiszter elismerte, hogy ez sem bizonyult elegendőnek az erőszakos tömegek megfékezésére. A kereskedelmi szervezetek adó- és járulékkedvezményeket sürgettek a károsult vállalkozások számára. Lecornu közölte, hogy a kormány keddtől államilag támogatott, átmeneti foglalkoztatási intézkedésekkel segíti az érintett cégeket.

Luxusüzleteket is kifosztottak Franciaországban

A zavargások során számos üzletet megrongáltak, különösen Párizs központjában.

A luxusüzleteiről ismert Place Vendôme téren hétfőn a legtöbb bolt zárva tartott, az épületeket biztonsági őrök védték. A Dior egyik üzletének bejárati ajtaját betörték, míg többek között a Rolex, a Louis Vuitton, a Ralph Lauren és a Gucci üzleteinek kirakatai is megrongálódtak.

Marseille-ben kifosztották az Olympique de Marseille labdarúgóklub hivatalos üzletét, Közép-Franciaországban pedig felgyújtottak egy városházát.