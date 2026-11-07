Először történik ilyen a kínai űrállomáson – már készülnek a nagy pillanatra

Első alkalommal vesz részt külföldi űrhajós a kínai űrállomás egyik küldetésében. A pakisztáni szakember a Sencsou–24 űrmisszió legénységének tagjaként utazik a Tienkung (Mennyei Palota) nevű űrállomásra – jelentette be szombaton a kínai űrügynökség (CMSA).

A kínai űrállomás első alkalommal fogadhat külföldi űrhajóst. A képen: a Kínai Tudományos Akadémia Nemzeti Űrtudományi Központjának Ming'antu megfigyelőállomása

Fotó: LIAN ZHEN / XINHUA

A tájékoztatás szerint a pakisztáni űrhajós feladata a fedélzeti tudományos műszerek kezelése és a kísérletek felügyelete lesz. A tervek alapján rövid ideig tartó űrbéli tartózkodását követően a Sencsou–23 űrhajóval tér vissza a Földre.

A küldetés indulásának pontos időpontját és a részt vevő űrhajós személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Két pakisztáni jelölt készül a kínai űrállomás küldetésére

Kína és Pakisztán 2025 februárjában, Iszlámábádban kötött megállapodást arról, hogy pakisztáni űrhajósokat képeznek ki a kínai űrállomásra tervezett küldetésekhez. Ez az első alkalom, hogy külföldi jelöltek is bekapcsolódnak a kínai űrhajósképzési programba.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint az április elején lezárult, háromfordulós kiválasztási folyamatot követően két pakisztáni pilóta kezdte meg felkészülését Pekingben.

A két jelölt:

Muhammad Zisan Ali;

Hurram Daud.

A pilóták kínai űrhajósokkal közösen gyakorolják a fedélzeti feladatokat, emellett intenzív kínai nyelvi képzésben is részt vesznek. A kiképzés sikeres befejezését követően egyikük csatlakozik a Sencsou–24 legénységéhez, míg a másik tartalék űrhajósként áll készen arra, hogy szükség esetén helyettesítse társát.