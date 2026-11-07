ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

kínai űrállomás

Először történik ilyen a kínai űrállomáson – már készülnek a nagy pillanatra

19 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb jelentős lépésre készül Kína az űrkutatásban, amely nemzetközi együttműködésének bővítését is jelenti. A kínai űrállomás fedélzetére első alkalommal érkezhet külföldi űrhajós, akinek kiválasztása és felkészítése már megkezdődött.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kínai űrállomásűrprogrampeking

Első alkalommal vesz részt külföldi űrhajós a kínai űrállomás egyik küldetésében. A pakisztáni szakember a Sencsou–24 űrmisszió legénységének tagjaként utazik a Tienkung (Mennyei Palota) nevű űrállomásra – jelentette be szombaton a kínai űrügynökség (CMSA).

A kínai űrállomás első alkalommal fogadhat külföldi űrhajóst. A képen: a Kínai Tudományos Akadémia Nemzeti Űrtudományi Központjának Ming'antu megfigyelőállomása. (260802) -- XILIN GOL, Aug. 2, 2026 (Xinhua) -- This photo taken on Aug. 2, 2026 shows the Ming'antu observing station of the National Space Science Center, the Chinese Academy of Sciences, in Zhengxiangbai Banner, Xilin Gol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen) (Photo by Lian Zhen / Xinhua via AFP)
A kínai űrállomás első alkalommal fogadhat külföldi űrhajóst. A képen: a Kínai Tudományos Akadémia Nemzeti Űrtudományi Központjának Ming'antu megfigyelőállomása
Fotó: LIAN ZHEN / XINHUA

A tájékoztatás szerint a pakisztáni űrhajós feladata a fedélzeti tudományos műszerek kezelése és a kísérletek felügyelete lesz. A tervek alapján rövid ideig tartó űrbéli tartózkodását követően a Sencsou–23 űrhajóval tér vissza a Földre.

A küldetés indulásának pontos időpontját és a részt vevő űrhajós személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Két pakisztáni jelölt készül a kínai űrállomás küldetésére

Kína és Pakisztán 2025 februárjában, Iszlámábádban kötött megállapodást arról, hogy pakisztáni űrhajósokat képeznek ki a kínai űrállomásra tervezett küldetésekhez. Ez az első alkalom, hogy külföldi jelöltek is bekapcsolódnak a kínai űrhajósképzési programba.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint az április elején lezárult, háromfordulós kiválasztási folyamatot követően két pakisztáni pilóta kezdte meg felkészülését Pekingben.

A két jelölt:

  • Muhammad Zisan Ali;
  • Hurram Daud.

A pilóták kínai űrhajósokkal közösen gyakorolják a fedélzeti feladatokat, emellett intenzív kínai nyelvi képzésben is részt vesznek. A kiképzés sikeres befejezését követően egyikük csatlakozik a Sencsou–24 legénységéhez, míg a másik tartalék űrhajósként áll készen arra, hogy szükség esetén helyettesítse társát.

Kína egyre nagyobb szerepet vállal az űrkutatásban

Kína az elmúlt évtizedekben jelentős összegeket fordított űrprogramjának fejlesztésére, amelynek eredményeként az ország a világ egyik meghatározó űrhatalmává vált.

Az ázsiai ország 2003-ban küldte első űrhajósát a világűrbe, ezzel a Szovjetunió és az Egyesült Államok után a harmadik állam lett, amely saját űrhajóval juttatott embert Föld körüli pályára.

A kínai űrprogram hosszú távú céljai között a Hold kutatása is kiemelt szerepet kap. Peking tervei szerint 2030-ig kínai űrhajósok léphetnek a Hold felszínére, 2035-re pedig egy holdi kutatóbázis kialakítását is tervezik. A pakisztáni űrhajós részvétele újabb mérföldkövet jelenthet a kínai űrprogram történetében, és hozzájárulhat az ország nemzetközi űrkutatási együttműködéseinek bővítéséhez.

 

 

Szóljon hozzá!