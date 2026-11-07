Először történik ilyen a kínai űrállomáson – már készülnek a nagy pillanatra

Első alkalommal vesz részt külföldi űrhajós a kínai űrállomás egyik küldetésében. A pakisztáni szakember a Sencsou–24 űrmisszió legénységének tagjaként utazik a Tienkung (Mennyei Palota) nevű űrállomásra – jelentette be szombaton a kínai űrügynökség (CMSA).
A tájékoztatás szerint a pakisztáni űrhajós feladata a fedélzeti tudományos műszerek kezelése és a kísérletek felügyelete lesz. A tervek alapján rövid ideig tartó űrbéli tartózkodását követően a Sencsou–23 űrhajóval tér vissza a Földre.
A küldetés indulásának pontos időpontját és a részt vevő űrhajós személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Két pakisztáni jelölt készül a kínai űrállomás küldetésére
Kína és Pakisztán 2025 februárjában, Iszlámábádban kötött megállapodást arról, hogy pakisztáni űrhajósokat képeznek ki a kínai űrállomásra tervezett küldetésekhez. Ez az első alkalom, hogy külföldi jelöltek is bekapcsolódnak a kínai űrhajósképzési programba.
A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint az április elején lezárult, háromfordulós kiválasztási folyamatot követően két pakisztáni pilóta kezdte meg felkészülését Pekingben.
A két jelölt:
- Muhammad Zisan Ali;
- Hurram Daud.
A pilóták kínai űrhajósokkal közösen gyakorolják a fedélzeti feladatokat, emellett intenzív kínai nyelvi képzésben is részt vesznek. A kiképzés sikeres befejezését követően egyikük csatlakozik a Sencsou–24 legénységéhez, míg a másik tartalék űrhajósként áll készen arra, hogy szükség esetén helyettesítse társát.
Kína egyre nagyobb szerepet vállal az űrkutatásban
Kína az elmúlt évtizedekben jelentős összegeket fordított űrprogramjának fejlesztésére, amelynek eredményeként az ország a világ egyik meghatározó űrhatalmává vált.
Az ázsiai ország 2003-ban küldte első űrhajósát a világűrbe, ezzel a Szovjetunió és az Egyesült Államok után a harmadik állam lett, amely saját űrhajóval juttatott embert Föld körüli pályára.
A kínai űrprogram hosszú távú céljai között a Hold kutatása is kiemelt szerepet kap. Peking tervei szerint 2030-ig kínai űrhajósok léphetnek a Hold felszínére, 2035-re pedig egy holdi kutatóbázis kialakítását is tervezik. A pakisztáni űrhajós részvétele újabb mérföldkövet jelenthet a kínai űrprogram történetében, és hozzájárulhat az ország nemzetközi űrkutatási együttműködéseinek bővítéséhez.