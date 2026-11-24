Szerdán, helyi idő szerint reggel 8 óra 18 perckor (magyar idő szerint 1 óra 18 perckor) indítják útnak a Sencsou–24 űrhajót az északnyugat-kínai Csiucsüan űrközpontból. A küldetés során első alkalommal utazik külföldi űrhajós a Tienkung kínai űrállomásra – közölte kedden a kínai űrügynökség (CMSA).

A kínai űrállomás következő küldetésének résztvevői, Tang Hung-po, Vu Ji és Muhammad Zisan Ali

Fotó: LI MINGGANG / XINHUA

Az űrhajót egy Hosszú Menetelés–2F hordozórakétával indítják. Az ügynökség tájékoztatása szerint az előkészületek befejeződtek, a legénység készen áll az indulásra.

A háromtagú legénységet Tang Hung-po kínai parancsnok, Vu Ji kínai fedélzeti mérnök és Muhammad Zisan Ali pakisztáni rakományspecialista alkotja. Tang korábban két űrrepülésen vett részt, és harmadik alkalommal látogat el a Tienkung űrállomásra, míg két társa először jut el a világűrbe.

Tudományos kísérleteket végez a pakisztáni űrhajós a kínai űrállomáson

Muhammad Zisan Ali rövid ideig tartózkodik majd az űrállomáson, ahol a kínai-pakisztáni együttműködés keretében négy tudományos kutatási projektben vesz részt. A kísérletek a biotechnológia és az anyagtudomány területét érintik. A pakisztáni űrhajós a tervek szerint a Sencsou–23 űrhajóval tér vissza a Földre.