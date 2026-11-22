Mivel a falaikba évszázadok történelme vésődött be, nem csoda, hogy a látogatók és a személyzet tagjai egyaránt megmagyarázhatatlan jelenségekkel találkoztak Nagy-Britannia legikonikusabb királyi rezidenciáinak folyosóin sétálva.

5 kísértetjárta királyi birtok: az egyikhez még Erzsébet királynő is papot hívott. Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

A királyi palotákban – köztük a windsori kastélyban és a Buckingham-palotában – dolgozó személyzet több tagja is beszámolt már hátborzongató élményekről: a kísérteties alakok megpillantásától kezdve az üres szobákból kiszűrődő, ijesztő puskalövések hangjáig. Az Egyesült Királyság számos híres palotájáról és kastélyáról kering a pletyka, miszerint kísértetek járják őket, és ez alól Károly király, Vilmos herceg, valamint Katalin hercegné otthona sem kivétel.

5 brit királyi birtok, amelyet szellemek kísértenek

Windsori kastély

A windsori kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára, így aligha meglepő, hogy számtalan rejtélyes, természetfeletti jelenség kötődik hozzá. Az évek során rengeteg olyan beszámoló látott napvilágot, amelyek szerint egykori uralkodók – köztük VIII. Henrik, III. György és I. Erzsébet – szellemei a mai napig kísértenek a falak között.

A beszámolók szerint I. Erzsébetet a kastély könyvtárában látták többen is, ahol léptei hallatszanak a padlódeszkákon, mielőtt megjelenik. Mások arról számoltak be, hogy VIII. Henriket sántikálva látták a dékánság kerengőjében, míg III. Györgyöt állítólag halála után néhány nappal látták kikukucskálni a kastély ablakából, miközben holtteste még fel volt ravatalozva.

A windsori kastély, ahol állítólag I. Erzsébet királynő szelleme máig a könyvtárban molyol. Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

Buckingham-palota

Az 1703-ig visszanyúló híres londoni nevezetesség generációk otthonaként szolgált a királyi családban. Azonban jóval a megépítése előtt a földet, amelyen áll, egykor egy kolostor foglalta el.

Régóta keringenek pletykák arról, hogy egy szerzetes, aki állítólag a kolostorban halt meg, az éjszaka közepén barna csuklyába burkolózva járkál a palotában. Egy másik kísérteties jelenlétről úgy tartják, hogy John Gwynne őrnagy, VII. Edward király magántitkára. Ha mindez nem lenne elég: a palota személyzete számos alkalommal számolt be arról, hogy egyetlen lövést hallottak ugyanebben az irodában.