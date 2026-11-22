Mivel a falaikba évszázadok történelme vésődött be, nem csoda, hogy a látogatók és a személyzet tagjai egyaránt megmagyarázhatatlan jelenségekkel találkoztak Nagy-Britannia legikonikusabb királyi rezidenciáinak folyosóin sétálva.
A királyi palotákban – köztük a windsori kastélyban és a Buckingham-palotában – dolgozó személyzet több tagja is beszámolt már hátborzongató élményekről: a kísérteties alakok megpillantásától kezdve az üres szobákból kiszűrődő, ijesztő puskalövések hangjáig. Az Egyesült Királyság számos híres palotájáról és kastélyáról kering a pletyka, miszerint kísértetek járják őket, és ez alól Károly király, Vilmos herceg, valamint Katalin hercegné otthona sem kivétel.
5 brit királyi birtok, amelyet szellemek kísértenek
Windsori kastély
A windsori kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára, így aligha meglepő, hogy számtalan rejtélyes, természetfeletti jelenség kötődik hozzá. Az évek során rengeteg olyan beszámoló látott napvilágot, amelyek szerint egykori uralkodók – köztük VIII. Henrik, III. György és I. Erzsébet – szellemei a mai napig kísértenek a falak között.
A beszámolók szerint I. Erzsébetet a kastély könyvtárában látták többen is, ahol léptei hallatszanak a padlódeszkákon, mielőtt megjelenik. Mások arról számoltak be, hogy VIII. Henriket sántikálva látták a dékánság kerengőjében, míg III. Györgyöt állítólag halála után néhány nappal látták kikukucskálni a kastély ablakából, miközben holtteste még fel volt ravatalozva.
Buckingham-palota
Az 1703-ig visszanyúló híres londoni nevezetesség generációk otthonaként szolgált a királyi családban. Azonban jóval a megépítése előtt a földet, amelyen áll, egykor egy kolostor foglalta el.
Régóta keringenek pletykák arról, hogy egy szerzetes, aki állítólag a kolostorban halt meg, az éjszaka közepén barna csuklyába burkolózva járkál a palotában. Egy másik kísérteties jelenlétről úgy tartják, hogy John Gwynne őrnagy, VII. Edward király magántitkára. Ha mindez nem lenne elég: a palota személyzete számos alkalommal számolt be arról, hogy egyetlen lövést hallottak ugyanebben az irodában.
Kensington-palota
A londoni rezidenciát, amely egykor a walesi herceg és hercegné otthona volt, állítólag kísérti Zsófia hercegnő – Viktória királynő nagynénje –, aki 1848-ban hunyt el a palotában, valamint Péter, a Vad Fiú, aki állítólag a palota gyerekszobáját kísérti.
Fiatalabb éveiben Zsófia hercegnő tehetséges varrónő volt, számtalan órát töltött a varrógépe mellett, és ezt a szokását állítólag a túlvilágon is megtartotta. Számos alkalmazott állította ugyanis, hogy hallotta a gép jellegzetes kattogását visszhangozni a palotában.
II. György királyról is azt mondják, hogy a folyosókon járkál. Halálakor, 1760-ban, állítólag a hétéves háború idején csapataitól várt híreket, és egy ablakon kinézve vesztette életét, miközben azt kiáltotta: "Miért nem jönnek?" A legenda szerint a mai napig ezt a kérdést teszi fel.
Sandringham
A norfolki Sandringham-birtok a brit királyi család hagyományos karácsonyi rezidenciája. 2019-ben látott napvilágot a hír, miszerint II. Erzsébet királynő még 2000-ben egyházi szertartást rendeztetett itt, miután a személyzet tagjai azt állították, hogy a kastélyban kísértetek járnak.
Az információ Kenneth Rose királyi életrajzíró naplójából származik, amely szerint egy helyi plébános tartott szűkkörű szertartást a 18. századi kastély egyik földszinti hálószobájában. Ebben a szobában töltötte élete utolsó hónapjait a királynő édesapja, VI. György király. A helyiség állítólag olyan nyomasztó hangulatot árasztott, hogy a személyzet nem volt hajlandó belépni oda.
Több szolga is panaszkodott, hogy a szobában kísértet jár, és indok nélkül megtagadták, hogy ott dolgozzanak. A plébános szobáról szobára járt a házban, és az említett helyiségben ő maga is különös, nyugtalanító energiákat érzékelt
– írta Rose.
Balmoral
Károly király minden nyáron elvonul a Skót-felföldön fekvő királyi rezidenciára, folytatva az elhunyt édesanyja, Erzsébet királynő által alapított és dédelgetett hagyományt.
A Balmorallal kapcsolatos legismertebb szellemtörténetek közé tartozik John Browné, a Balmoral kastélyban dolgozó szolgáé, aki szoros kapcsolatot ápolt Viktória királynővel, sőt egyes pletykák szerint romantikus kapcsolatban álltak egymással. Számos jelentés érkezett arról, hogy kísértetét a kastély egyik folyosóján látták, a szemtanúk pedig egy kiltet, azaz skót szoknyát viselő alakról számoltak be – írta a Mirror.