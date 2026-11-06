Ryua egy 25 négyzetméteres tokiói lakásban él, amelyért a szokásos 62 ezer helyett mindössze 45 ezer jent fizet havonta. A csaknem harmincszázalékos kedvezmény oka az ingatlan múltja: korábbi lakója öngyilkosságban halt meg.

"Egy szellemmel élek" - a kísértetjárta lakásokat olcsóbban lehet kivenni Japánban

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A fiatal előadóművész azt állítja, már a megtekintéskor látott egy férfialakot, akit az ingatlanos nem érzékelt. Négy éve lakik ott, és elmondása szerint azóta is hall lépéseket, illetve beszédet.

„Amikor meglátogattam a helyet megtekintésre, egy férfi állt ott, és rám meredt” – mondja. „Mivel az ingatlanügynök nem láthatta, rájöttem, hogy szellem lehet.” „Egy kicsit ellentmondásos típus vagyok, ezért úgy döntöttem, összebarátkozom ezzel a harsány férfi szellemmel” – teszi hozzá a BBC-nek.

Félárnál is olcsóbban jutott házhoz

A Japán délnyugati részén fekvő Kagosimában Diane Tincher húszmillió jenért vásárolt három hálószobás házat. A környéken a hasonló ingatlanok ára akár 45 millió jen is lehet.

Az ingatlanos előre elmondta neki: egy idős nő egyedül halt meg az épületben, ezért kínálják jelentős árengedménnyel. Tincher nem hisz a szellemekben, és örül annak, hogy megfizethető otthonra talált.

„Nem hiszek a szellemekben. De tudom, hogy a japánok nagyon babonásak” – mondja. „Ha létezik szellem, minden nap hálás vagyok neki... hogy ilyen pompás és megfizethető házban élhetek.”

A tragikus múlt az ingatlan árát is lenyomhatja

Japánban külön elnevezésük van a halálesetek miatt megbélyegzett ingatlanoknak: ezek a jiko bukken otthonok. Egy gyilkosság, halálos tűzeset vagy sokáig fel nem fedezett haláleset után nehézzé válhat az értékesítésük és a kiadásuk.

A Deutsche Welle által megszólaltatott Kazutoshi Kodama ingatlanszakértő szerint nagyvárosokban harmincszázalékos bérletidíj-csökkentésre is szükség lehet, más térségekben pedig akár a felére eshet a díj. Egyes tulajdonosok „szellemvizsgálattal” próbálják megnyugtatni az érdeklődőket, más szolgáltatók vallási szertartást is szerveznek az épületekben.

A kedvező vételár ugyanakkor nem garantálja a gyors hasznot. A DW egy olyan befektetőről is beszámolt, aki rendkívül olcsón vásárolt meg egy tragikus múltú ingatlant Tokió egyik külvárosában, mégis két évig kellett várnia az első bérlőre. Az alacsony ár sokak számára vonzó, de a házakhoz kapcsolódó félelmeket nem mindenkinél írja felül.