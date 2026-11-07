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Németország

Autópályára zuhant egy kisrepülő, két életet követelt a tragédia

Tegnap, 7:10
Olvasási idő: 2 perc
Autópályára zuhant egy kisrepülő, két életet követelt a tragédia
Fotó: THOMAS SCHULZ
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Hiába érkeztek ki gyorsan a mentőegységek, a gép utasait már nem lehetett megmenteni.
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Németországrepülőgépkisrepülőgép

Eddig tisztázatlan körülmények közt lezuhant egy kisrepülőgép november 5-én pénteken Németországban. A gép az Észak-Rajna–Vesztfáliát Berlinnel összekötő A2-es autópálya egyik szakaszánál csapódott a földbe, Magdeburg közelében. A repülő a földet érést követően darabokra szakadt és kigyulladt. A roncsai szétszóródtak, a farokrész az úttestre zuhant.

Jelenleg még nem ismert, pontosan mi vezetett a németországi repülőgépszerencsétlenséghez
Jelenleg még nem ismert, pontosan mi vezetett a németországi repülőgépszerencsétlenséghez
Fotó: THOMAS SCHULZ / DPA

Nem élték túl a repülőgép utasai a becsapódást

A kisrepülőgép két utasa a becsapódást követően azonnal életét vesztette, a kiérkező mentőegységek semmit sem tehettek értük. Csodával határos módon az autópályán haladók közül senki sem sérült meg. A légikatasztrófát többen is végignézték. Akadt olyan szemtanú, akit olyannyira megrázott a látvány, hogy ezt követően krízisintervenciós szakemberek segítségére szorult.

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