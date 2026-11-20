Több mint egy órán át tartott egy magyar gyémántkereskedő meggyilkolásáért elítélt férfi kivégzése Texasban. A 70 éves Reinaldo Dennes többször fájdalomra panaszkodott, majd kétségbeesetten Istenhez könyörgött, hogy ne kelljen tovább szenvednie. A börtön dolgozói nehezen tudták beadni a halálos injekciót.
A CNN beszámolója szerint a kivégzés azért húzódott el, mert a börtön dolgozói nehezen találtak megfelelő vénát a pentobarbitál beadásához. Dennes a kivégzés közben többször felnyögött, és fájdalomra panaszkodott.
A halálraítélt a lábát is fájlalta, és egy ponton azt mondta, szerinte nem normális, ami vele történik.
Vigyél magadhoz, atyám! Ne hagyd, hogy így szenvedjek!
– könyörgött a férfi.
A kivégzés 63 perccel azután ért véget, hogy Dennest a kivégzőágyhoz rögzítették. Egy perccel később, helyi idő szerint 19 óra 8 perckor halottnak nyilvánították. A börtön illetékesei szerint minden előírást betartottak – írja a The Guardian.
Magyar származású gyémántkereskedőt gyilkolt meg a halálraítélt
Reinaldo Dennest Janos Szucs magyar gyémántkereskedő meggyilkolásáért ítélték halálra. Az áldozatot 1996 januárjában több lövéssel ölték meg houstoni irodájában.
A most kivégzett férfi ékszertervezőként dolgozott ugyanabban az épületben. A támadás során egy biztonsági őrt is kétszer meglőttek, de túlélte a sérüléseit, és később Dennest azonosította támadójaként.
A rendőrök a gyémántkereskedő széfjét üresen találták. Eltűntek a gyémántok és mintegy 200 ezer dollár (mai áronkb. 68 millió forint) készpénz. Az ellopott gyémántok azóta sem kerültek elő. A gyilkosság miatt Dennes testvérét is elítélték. Jose Albert Dennes beismerte bűnösségét, és 45 év börtönbüntetést kapott. Végül 2019-ben feltételesen szabadlábra helyezték.
Túlélte a kivégzést Christa Pike, de ami ezután történt, arra senki sem volt felkészülve
Egészen elképesztő részletek derültek ki annak az amerikai halálraítélt nőnek az ügyében, aki két adag méreginjekció beadása után is életben maradt. Christa Pike kivégzése szeptember 30-án kudarcba fulladt, a most nyilvánosságra került segélyhívásokból pedig kiderült, hogy a mentők hosszú perceken keresztül nem jutottak be a börtönbe. A hatóságok ugyanis azt hitték, valaki telefonos átveréssel próbálkozik.