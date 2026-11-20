Több mint egy órán át tartott egy magyar gyémántkereskedő meggyilkolásáért elítélt férfi kivégzése Texasban. A 70 éves Reinaldo Dennes többször fájdalomra panaszkodott, majd kétségbeesetten Istenhez könyörgött, hogy ne kelljen tovább szenvednie. A börtön dolgozói nehezen tudták beadni a halálos injekciót.

Halálos injekcióval végezték ki Reinaldo Dennest Texasban. A magyar gyémántkereskedő gyilkosa fájdalmában Istenhez könyörgött, a kivégzés 63 percig tartott. (illusztráció, a képen a kivégzőkamrában található, halálos injekció beadására szolgáló ágy látható)

Fotó: AFP / Utah Department of Corrections

A CNN beszámolója szerint a kivégzés azért húzódott el, mert a börtön dolgozói nehezen találtak megfelelő vénát a pentobarbitál beadásához. Dennes a kivégzés közben többször felnyögött, és fájdalomra panaszkodott.

A halálraítélt a lábát is fájlalta, és egy ponton azt mondta, szerinte nem normális, ami vele történik.

Vigyél magadhoz, atyám! Ne hagyd, hogy így szenvedjek!

– könyörgött a férfi.

A kivégzés 63 perccel azután ért véget, hogy Dennest a kivégzőágyhoz rögzítették. Egy perccel később, helyi idő szerint 19 óra 8 perckor halottnak nyilvánították. A börtön illetékesei szerint minden előírást betartottak – írja a The Guardian.

Magyar származású gyémántkereskedőt gyilkolt meg a halálraítélt

Reinaldo Dennest Janos Szucs magyar gyémántkereskedő meggyilkolásáért ítélték halálra. Az áldozatot 1996 januárjában több lövéssel ölték meg houstoni irodájában.

A most kivégzett férfi ékszertervezőként dolgozott ugyanabban az épületben. A támadás során egy biztonsági őrt is kétszer meglőttek, de túlélte a sérüléseit, és később Dennest azonosította támadójaként.

A rendőrök a gyémántkereskedő széfjét üresen találták. Eltűntek a gyémántok és mintegy 200 ezer dollár (mai áronkb. 68 millió forint) készpénz. Az ellopott gyémántok azóta sem kerültek elő. A gyilkosság miatt Dennes testvérét is elítélték. Jose Albert Dennes beismerte bűnösségét, és 45 év börtönbüntetést kapott. Végül 2019-ben feltételesen szabadlábra helyezték.