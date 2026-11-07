Szörnyű tragédia: barátja szeme láttára zuhant ki a hetedik emeletről a kétgyermekes édesanya – videón a borzalmas pillanatok

Tragikus véget ért egy fiatal brazil nő utazása, aki barátjával érkezett São Luís városába. A 26 éves Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos november 3-án, kedden, hajnali fél kettő körül zuhant ki a Rio Poty Hotel hetedik emeleti folyosójának ablakán. A kétgyermekes édesanya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.
A Daily Mail beszámolója szerint a pár éppen a szobájába készült visszatérni, amikor bekövetkezett a tragédia.
A biztonsági kamera rögzítette a fiatal édesanya utolsó pillanatait
A szálloda biztonsági kamerájának felvételén látható, amint Renata és barátja a folyosón állnak, és látszólag a szobakulcsukat keresik. A fiatal nő egy pillanatra leült az ablakpárkányra, majd hátradőlt, hogy megtámassza magát. Ekkor azonban az ablak alumíniumszerkezete váratlanul kiszakadt a helyéről.
Renata egyetlen pillanat alatt hátrazuhant a hetedik emeletről, közvetlenül barátja szeme láttára.
A nő a szálloda bejárata feletti előtetőre esett. A helyszínen megpróbálták ellátni, de sérülései végzetesnek bizonyultak.
A felvételen az is látható, hogy a férfi a történtek után néhány másodpercig mozdulatlanul áll, majd a földre ül. Nem sokkal később a szálloda egyik alkalmazottja érkezik a folyosóra, és észreveszi a megrongálódott ablakot.
A rendőrség szerint a pár aznap este alkoholt fogyasztott, és a baleset idején ittasnak tűntek.
Megszólalt a rendőrség: ezt mutatják a felvételek
A tragédia után Renata barátját, Leonardo Augusto Pinto Françát kihallgatták, majd szabadon engedték.
George Marques, a gyilkossági és személyvédelmi ügyekkel foglalkozó rendőri egység vezetője szerint a kamerafelvételek egyértelműen arra utalnak, hogy baleset történt. A nyomozó hangsúlyozta, hogy a felvételeken semmilyen agresszió nem látható. A férfi nem lökte meg barátnőjét, sőt, a zuhanás pillanatában nem is állt közvetlenül mellette.
Leonardo a kihallgatásán elmondta, hogy alkoholt fogyasztott, és nem emlékszik pontosan a tragédia pillanatára.
A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, miért szakadt ki az ablak alumíniumszerkezete. A szakértők már megvizsgálták a helyszínt, de egyelőre nem született végleges műszaki szakvélemény arról, hogy az ablak hibás volt-e, vagy más körülmény vezetett a balesethez.
„A lányom szórakozni ment, most koporsóban kapom vissza”
Renata két kisgyermeket hagyott maga után. A fiatal édesanya a brazíliai Ananindeuában élt, és október 28-án érkezett barátjával São Luísba, ahol a férfi egy pókerversenyen vett részt. A pár éppen a tragédia napján készült hazautazni.
Renata édesanyja, Betty Negrão összetörten nyilatkozott a helyi televíziónak, miután lánya holttestét hazaszállították.
– A lányom elment szórakozni, én pedig most koporsóban kapom vissza. Igazságot akarok
– mondta a gyászoló asszony.
Az édesanya arról is beszélt, hogy már a tragédia előtt különös szorongást érzett, mintha megsejtette volna, hogy valami szörnyűség történik a gyermekével.
A család számára különösen fájdalmas, hogy a fiatal nőnek két kisgyermeke volt, akik most édesanya nélkül maradtak.
Vizsgálják a szálloda felelősségét
A Rio Poty Hotel vezetősége közleményben fejezte ki részvétét a családnak, és hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. A szálloda szerint a vendégek és az alkalmazottak biztonsága kiemelt fontosságú, ezért folyamatosan felülvizsgálják a megelőzési és biztonsági intézkedéseket.
A tragédia után készült felvételeken az is látható, hogy az érintett ablaknál ideiglenes fa védőelemet helyeztek el. Az eset a közösségi médiában is felháborodást váltott ki, sokan a szálloda ablakainak biztonságát kérdőjelezik meg.
A hatóságok egyelőre balesetként kezelik Renata halálát, de a vizsgálat még nem zárult le. A szakértői eredmények dönthetik el, hogy az ablak szerkezeti hibája vagy esetleges biztonsági hiányosság hozzájárult-e a kétgyermekes édesanya halálához.