Szörnyű tragédia: barátja szeme láttára zuhant ki a hetedik emeletről a kétgyermekes édesanya – videón a borzalmas pillanatok

Tragikus véget ért egy fiatal brazil nő utazása, aki barátjával érkezett São Luís városába. A 26 éves Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos november 3-án, kedden, hajnali fél kettő körül zuhant ki a Rio Poty Hotel hetedik emeleti folyosójának ablakán. A kétgyermekes édesanya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

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A Daily Mail beszámolója szerint a pár éppen a szobájába készült visszatérni, amikor bekövetkezett a tragédia.

A biztonsági kamera rögzítette a fiatal édesanya utolsó pillanatait

A szálloda biztonsági kamerájának felvételén látható, amint Renata és barátja a folyosón állnak, és látszólag a szobakulcsukat keresik. A fiatal nő egy pillanatra leült az ablakpárkányra, majd hátradőlt, hogy megtámassza magát. Ekkor azonban az ablak alumíniumszerkezete váratlanul kiszakadt a helyéről.

Renata egyetlen pillanat alatt hátrazuhant a hetedik emeletről, közvetlenül barátja szeme láttára.

A nő a szálloda bejárata feletti előtetőre esett. A helyszínen megpróbálták ellátni, de sérülései végzetesnek bizonyultak.

A felvételen az is látható, hogy a férfi a történtek után néhány másodpercig mozdulatlanul áll, majd a földre ül. Nem sokkal később a szálloda egyik alkalmazottja érkezik a folyosóra, és észreveszi a megrongálódott ablakot.

A rendőrség szerint a pár aznap este alkoholt fogyasztott, és a baleset idején ittasnak tűntek.

Megszólalt a rendőrség: ezt mutatják a felvételek

A tragédia után Renata barátját, Leonardo Augusto Pinto Françát kihallgatták, majd szabadon engedték.

George Marques, a gyilkossági és személyvédelmi ügyekkel foglalkozó rendőri egység vezetője szerint a kamerafelvételek egyértelműen arra utalnak, hogy baleset történt. A nyomozó hangsúlyozta, hogy a felvételeken semmilyen agresszió nem látható. A férfi nem lökte meg barátnőjét, sőt, a zuhanás pillanatában nem is állt közvetlenül mellette.

Leonardo a kihallgatásán elmondta, hogy alkoholt fogyasztott, és nem emlékszik pontosan a tragédia pillanatára.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, miért szakadt ki az ablak alumíniumszerkezete. A szakértők már megvizsgálták a helyszínt, de egyelőre nem született végleges műszaki szakvélemény arról, hogy az ablak hibás volt-e, vagy más körülmény vezetett a balesethez.