Rekordjutalmat tűztek ki egy szökött kokainbáró elfogásáért, egy elnök lányának neve is felmerült

A holland hatóságok korábban már kérték a szökésben lévő kokainbáró kiadatását Sierra Leonétól, az afrikai ország azonban megtagadta az együttműködést. Az ügyészség most olyan információkat vár, amelyek közvetlenül Jos Leijdekkers – ismertebb nevén Bolle Jos – elfogásához vezethetnek – írja a Dutch News.
Egy afrikai elnök lányával is kapcsolatban állhat a kokainbáró
A holland hatóságok szerint Leijdekkers az elmúlt években Sierra Leonéban rejtőzködött, ahol Omar Sherrif néven élhetett. A gyanú szerint kapcsolatban állhat Julius Maada Bio államfő lányával is.
Hollandia korábban kérte a férfi kiadatását, az afrikai ország azonban megtagadta az együttműködést.
Válaszul az Európai Unió bizonyos támogatásokat felfüggesztett Sierra Leonénak.
Több mint száz év börtönre ítélték a szökött drogkereskedőt
A 35 éves férfit tavaly távollétében 24 év börtönre ítélték Hollandiában több mint hét tonna kokain csempészése miatt. Belgiumban további 79 év szabadságvesztést szabtak ki rá kábítószer-kereskedelemért. Leijdekkers a holland hatóságok becslése szerint több tízmillió eurót (3,5 milliárd forint) keresett a kokaincsempészettel.
Pénzmosással és súlyos erőszakos bűncselekményekkel is összefüggésbe hozták. A holland ügyészség hangsúlyozta, hogy a nyomravezetők információit szigorúan bizalmasan kezelik, és azokat sem Sierra Leone hatóságaival, sem más rendőri szervekkel nem osztják meg.
További információk az EU most wanted list oldalán.
A 2 millió eurós (köze 730 millió forint) jutalom annak jár, aki olyan információval szolgál, amely közvetlenül a férfi letartóztatásához vezet.