Rekordjutalmat tűztek ki egy szökött kokainbáró elfogásáért, egy elnök lányának neve is felmerült

A holland hatóságok korábban már kérték a szökésben lévő kokainbáró kiadatását Sierra Leonétól, az afrikai ország azonban megtagadta az együttműködést. Az ügyészség most olyan információkat vár, amelyek közvetlenül Jos Leijdekkers – ismertebb nevén Bolle Jos – elfogásához vezethetnek – írja a Dutch News.

A képen a keresett kokainbáró Forrás: Eu most wanted list

Egy afrikai elnök lányával is kapcsolatban állhat a kokainbáró

A holland hatóságok szerint Leijdekkers az elmúlt években Sierra Leonéban rejtőzködött, ahol Omar Sherrif néven élhetett. A gyanú szerint kapcsolatban állhat Julius Maada Bio államfő lányával is.

Hollandia korábban kérte a férfi kiadatását, az afrikai ország azonban megtagadta az együttműködést.

Válaszul az Európai Unió bizonyos támogatásokat felfüggesztett Sierra Leonénak.

Több mint száz év börtönre ítélték a szökött drogkereskedőt

A 35 éves férfit tavaly távollétében 24 év börtönre ítélték Hollandiában több mint hét tonna kokain csempészése miatt. Belgiumban további 79 év szabadságvesztést szabtak ki rá kábítószer-kereskedelemért. Leijdekkers a holland hatóságok becslése szerint több tízmillió eurót (3,5 milliárd forint) keresett a kokaincsempészettel.

Pénzmosással és súlyos erőszakos bűncselekményekkel is összefüggésbe hozták. A holland ügyészség hangsúlyozta, hogy a nyomravezetők információit szigorúan bizalmasan kezelik, és azokat sem Sierra Leone hatóságaival, sem más rendőri szervekkel nem osztják meg.

További információk az EU most wanted list oldalán.