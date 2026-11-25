Életnagyságú Télapó-figurákat, egy jegesmedveszobrot és karácsonyi díszeket találtak a bolgár hatóságok kedden, amikor felnyitottak egy Burgasz közelében partra sodródott konténert. A rakomány a bolgár sajtó értesülései szerint egy romániai vállalat tulajdonában van, értékét mintegy 50 ezer euróra becsülik.

Karácsonyi dekorációkat találtak a Bulgáriában partra sodródott konténerben (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A helyi média által közzétett felvételeken egy rézszínű lovon ülő Télapó-figura, valamint egy ajándékokkal megrakott szánt hajtó Télapó is látható.

A konténerben talált áru nagy része sértetlen maradt A bolgár közszolgálati televízió (BNT) beszámolója szerint a rakomány tulajdonosának képviselője, Omar Handan személyesen is jelen volt a konténer keddi felnyitásánál. Elmondása szerint a szállítókonténer belsejébe nem jutott víz, így a karácsonyi dekorációk nagy része sértetlen maradt. A leltározást követően az árut kamionnal szállítják tovább eredeti célállomására, Romániába.

Elsüllyedt teherhajóról származhat a rakomány

Diko Dikov, Burgasz régió kormányzója a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a konténer feltehetően az elsüllyedt Contship Jet rakományának része volt, ezt azonban még tisztázni kell.

A teherhajó athéni székhelyű üzemeltetője közölte, hogy egyelőre nem tudja megerősíteni a szállítmány eredetét.

A Contship Jet az izraeli Haifa kikötőjéből a romániai Konstanca felé tartott, amikor október 28-án dróntámadás érte, amelynek következtében elsüllyedt.

Az incidens része volt a Fekete-tenger nyugati medencéjében kereskedelmi hajók ellen elkövetett támadássorozatnak, amely aggodalmakat keltett az orosz–ukrán háború kiterjedésével kapcsolatban.