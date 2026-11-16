A világ 12 leglenyűgözőbb könyvtára, látványuk szinte mesébe illő – galéria

A több száz éves történelmi termektől a modern, szinte futurisztikus épületekig egészen sokféle könyvtár létezik. Egyes helyeken mennyezetig érő polcok, freskók és díszes oszlopok fogadják a látogatókat, máshol pedig letisztult formák, hatalmas üvegfelületek és szokatlan belső terek teszik különlegessé az olvasás világát.

Az ausztriai Admont bencés apátság könyvtára a késő barokk építészet egyik lenyűgöző alkotása

Fotó: Northfoto

Mutatunk 12 olyan könyvtárat, amelyet már önmagában az építészeti megoldásai miatt is érdemes megismerni!

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