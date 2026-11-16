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könyvtár

A világ 12 leglenyűgözőbb könyvtára, látványuk szinte mesébe illő – galéria

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A világ számos pontján találhatók olyan épületek, amelyekben a könyvek mellett az építészet is főszerepet kap. Ezek a könyvtárak nemcsak a tudás őrzői, hanem olyan különleges helyek is, amelyeknek a látványa könnyen ámulatba ejti az embert.
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könyvtárgalériaépítészet

A több száz éves történelmi termektől a modern, szinte futurisztikus épületekig egészen sokféle könyvtár létezik. Egyes helyeken mennyezetig érő polcok, freskók és díszes oszlopok fogadják a látogatókat, máshol pedig letisztult formák, hatalmas üvegfelületek és szokatlan belső terek teszik különlegessé az olvasás világát.

(220414) -- ADMONT, April 14, 2022 (Xinhua) -- Photo taken on April 13, 2022 shows a view of the library of Admont Abbey in Admont, Austria. (Xinhua/Guo Chen)Xinhua News Agency / eyevineContact eyevine for more information about using this image:T: +44 (0) 20 8709 8709E: info@eyevine.comhttp://www.eyevine.com, könyvtár
Az ausztriai Admont bencés apátság könyvtára a késő barokk építészet egyik lenyűgöző alkotása
Fotó:  Northfoto      

Mutatunk 12 olyan könyvtárat, amelyet már önmagában az építészeti megoldásai miatt is érdemes megismerni!

A képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: A földkerekség legkülönlegesebb könyvtárai, lélegzetelállító építészeti csodák - képek
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Az ausztriai Admont bencés apátság könyvtára a késő barokk építészet egyik lenyűgöző alkotása

132 év után vitt vissza egy magazint a könyvtárba, gigantikus bírságot úszhatott meg

Egészen elképesztő késéssel, több mint 130 év után került vissza egy magazin a New Hampshire-i Concord Public Library-be. A magazint visszaszolgáltató férfi szerencséjére azonban elmaradt a könyvtári bírság, mivel az intézmény időközben befagyasztotta a késedelmi díjakat.

 

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