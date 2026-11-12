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kínában

Kotrógéppel támadt egy kormányzati épületre egy férfi Kínában – videón a brutális rombolás

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Elképesztő videó került elő az internet mélyéről. Több neves hírportál, köztük a BBC és az Al Jazeera is beszámolt arról, hogy egy férfi kotrógéppel kezdte meg egy kormányzati épület bontását. Az eset ráadásul meglepő helyen, a Kínai Népköztársaságban történt.
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Elképesztő jelenetek játszódtak le november 9-én, hétfőn Kína Senhszi tartományában. Egy 47 éves férfi kotrógéppel támadt egy kormányzati épületre, amelynek bejáratát és homlokzatát is megrongálta. A pusztításról videó készült – számolt be róla a BBC.

Kotrógéppel támadt egy önkormányzati épületre egy férfi Kínában (illusztráció)
Kotrógéppel támadt egy önkormányzati épületre egy férfi Kínában (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: Action Construction Equipment Ltd. - ACE

Kotrógéppel támadt egy önkormányzati épületre egy férfi Kínában

A felvételeken jól látható, ahogy a férfi a kotrógéppel nekiesik az épületnek, és bontani kezdi annak homlokzatát. A helyi média szerint az ott dolgozókat sürgősen kimenekítették. A rendőrség közlése alapján senki sem sérült meg, a férfit pedig őrizetbe vették.

Az Al Jazeera szerint a háttérben egy ki nem fizetett kártalanítással kapcsolatos vita állhatott, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

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