A szomszéd csirkéivel tömte magát a lusta ragadozó madár, végül túl kövér lett a repüléshez

Nem a sérülései, hanem elképesztő túlsúlya miatt került bajba egy vörösvállú ölyv az Egyesült Államokban. A madár annyira elhízott, hogy már repülni sem tudott, miután hetekig a szomszéd csirkéiből lakmározott – írja a Dexerto.

Nem mindennapi problémával került egy amerikai állatmentő központba egy vörös vállú ölyv: a madár egyszerűen túl kövér lett a repüléshez.

Fotó: Roanoke-i vadállat-rehabilitációs központ Facebook-oldala

A virginiai Roanoke vadasparkjába sérülésekkel került be, ám a vizsgálat során kiderült, hogy több mint 910 grammot nyom.

A szakemberek még a mellcsontját sem tudták kitapintani a vastag zsírréteg miatt.

Csirkéket evett, majd egész nap pihent

A Roanoke környékén működő vadállat-rehabilitációs központ szerint a kövér madár az elmúlt hetekben riasztó rendszerességgel vadászott a szomszéd baromfijaira. Amikor reggel kiengedték a csirkéket, lecsapott az egyikre, majd jóllakottan visszahúzódott a közeli fákra.

Amikor újra megéhezett, kezdődött minden elölről.

A lakmározás és a pihenés hetekig ismétlődött, a ragadozó pedig végül annyira meghízott, hogy képtelen lett a repülésre.

A szakemberek szerint vadon élő állatoknál ritka az ilyen mértékű elhízás emberi beavatkozás nélkül. A pluszsúly miatt a korábban félelmetes vörösvállú ölyv ráadásul rendkívül sebezhetővé vált.

Az internet rögtön poénkodni kezdett a kövér állaton

A különös történet hamar elterjedt a közösségi médiában, a kommentelők pedig természetesen nem hagyták ki a lehetőséget.

A diagnózis: kövér

– írta egyikük.

Fotó: Roanoke-i vadállat-rehabilitációs központ Facebook-oldala

Más azzal viccelődött, hogy a madár biztosan csak a téli tollazatára fogta a súlyfelesleget. Egy harmadik hozzászóló pedig azt kérdezte: „Ki gondolta volna, hogy létezik kórosan elhízott ölyv?”