Egy szomszédos országban is betiltanák a gyerekeknek a közösségi oldalak használatát

Az igazságügyi, közigazgatási és digitális átalakulásért felelős minisztérium 2027 közepéig tervezi kidolgozni, illetve elfogadtatni a gyermekek és fiatalok digitális környezetben való védelméről szóló törvényt. A készülő szabályozás megtiltaná a 13 év alattiak hozzáférését a közösségi oldalakhoz, míg a 13 és 15 év közötti gyermekek szülői hozzájárulással használhatnák ezeket a platformokat.

A 13 év alatti gyermekek számára megtiltanák a közösségi oldalak használatát - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A tervezet külön figyelmet fordítana az életkor ellenőrzésére – írta a Jutarnji List című horvát napilap szerdán.

A cél olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a felhasználók életkorának igazolását anélkül, hogy ehhez szükségtelen személyes adatokat kellene megadniuk.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a korlátozások mellett a platformok biztonságosabb kialakítására és a gyermekek digitális tudatosságának növelésére is szükség van.

Minden negyedik horvát gyerek találkozott felkavaró tartalommal a közösségi oldalakon

A 9-17 éves horvát gyermekek 87 százaléka naponta használja az internetet, és több mint kétharmaduk rendszeresen látogatja a közösségi oldalakat. A gyermekek mintegy negyede ugyanakkor már találkozott valamilyen kellemetlen vagy felkavaró online tartalommal – írja az MTI.

Ezzel párhuzamosan a büntető törvénykönyv módosítását is előkészítik

Az új szabályok az Európai Uniónak a nők elleni erőszak és a kapcsolati erőszak visszaszorításáról szóló irányelvéhez igazodnának, amelyet a tagállamoknak legkésőbb 2027. június 14-ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

A módosítások az online zaklatás és követés mellett az intim képek és videók beleegyezés nélküli terjesztésére, valamint a mesterséges intelligenciával előállított vagy manipulált, szexuális tartalmú felvételekkel való visszaélésekre is kiterjednének.

Büntetendővé válhatna az is, ha valaki kéretlenül, zaklató jelleggel küld nemi szerveket ábrázoló felvételeket másoknak.

Horvátországban az intim felvételekkel való visszaélés bizonyos formái már 2021 óta büntetendők. A készülő módosítások ezért részben új tényállásokat vezetnének be, részben a meglévő szabályokat pontosítanák és bővítenék, különös tekintettel a digitális technológiákkal elkövetett visszaélésekre.