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Egy szomszédos országban is betiltanák a gyerekeknek a közösségi oldalak használatát

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Korlátoznák a gyerekek közösségimédia-használatát, és szigorítanák az online zaklatás büntetését Horvátországban. Két jogszabály módosításával szigorítanák az internetes visszaélésekkel szembeni fellépést: a 13 év alatti gyermekek számára megtiltanák a közösségi oldalak használatát, a büntető törvénykönyv módosításával pedig új bűncselekményként szabályoznák az online zaklatás több formáját
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közösségi médiaHorvátországközösségi oldalak

Az igazságügyi, közigazgatási és digitális átalakulásért felelős minisztérium 2027 közepéig tervezi kidolgozni, illetve elfogadtatni a gyermekek és fiatalok digitális környezetben való védelméről szóló törvényt. A készülő szabályozás megtiltaná a 13 év alattiak hozzáférését a közösségi oldalakhoz, míg a 13 és 15 év közötti gyermekek szülői hozzájárulással használhatnák ezeket a platformokat.

közösségi oldalak
A 13 év alatti gyermekek számára megtiltanák a közösségi oldalak használatát - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A tervezet külön figyelmet fordítana az életkor ellenőrzésére – írta a Jutarnji List című horvát napilap szerdán.

A cél olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a felhasználók életkorának igazolását anélkül, hogy ehhez szükségtelen személyes adatokat kellene megadniuk.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a korlátozások mellett a platformok biztonságosabb kialakítására és a gyermekek digitális tudatosságának növelésére is szükség van.

Minden negyedik horvát gyerek találkozott felkavaró tartalommal a közösségi oldalakon

A 9-17 éves horvát gyermekek 87 százaléka naponta használja az internetet, és több mint kétharmaduk rendszeresen látogatja a közösségi oldalakat. A gyermekek mintegy negyede ugyanakkor már találkozott valamilyen kellemetlen vagy felkavaró online tartalommal – írja az MTI.

Ezzel párhuzamosan a büntető törvénykönyv módosítását is előkészítik

Az új szabályok az Európai Uniónak a nők elleni erőszak és a kapcsolati erőszak visszaszorításáról szóló irányelvéhez igazodnának, amelyet a tagállamoknak legkésőbb 2027. június 14-ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

A módosítások az online zaklatás és követés mellett az intim képek és videók beleegyezés nélküli terjesztésére, valamint a mesterséges intelligenciával előállított vagy manipulált, szexuális tartalmú felvételekkel való visszaélésekre is kiterjednének.

Büntetendővé válhatna az is, ha valaki kéretlenül, zaklató jelleggel küld nemi szerveket ábrázoló felvételeket másoknak.

Horvátországban az intim felvételekkel való visszaélés bizonyos formái már 2021 óta büntetendők. A készülő módosítások ezért részben új tényállásokat vezetnének be, részben a meglévő szabályokat pontosítanák és bővítenék, különös tekintettel a digitális technológiákkal elkövetett visszaélésekre.

Visnja Ljubicic horvát esélyegyenlőségi ombudsman szerint az új szabályok fontos előrelépést jelenthetnek az áldozatok védelmében, de önmagukban nem elegendők. Hangsúlyozta, hogy a hatékony fellépéshez a hatóságok, az oktatási intézmények és a közösségi platformok együttműködésére, valamint a megelőzés és az áldozatvédelem erősítésére is szükség van.

 

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