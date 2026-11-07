Kiderült, ki a krakkói lövöldözés elkövetője – az apjának 11 fegyvere volt

Krakkóban (a legfrissebb hírek szerint) hat ember meghalt, tizenöten pedig megsérültek, miután egy fegyveres szombat délután tüzet nyitott a járókelőkre a belvárosban. A lengyel Belügyminisztérium és Közigazgatási Minisztérium szóvivője, Karolina Gałecka az X-en közölte, hogy az elkövető lengyel állampolgár.

Krakkó: kiderült, ki a lövöldöző, az apjának 11 fegyvere volt

Fotó: AFP / AFP

Az Onet lengyel hírportál információi szerint a férfi a Szentkereszt vajdaságból származó, Michał O. néven azonosított személy. A lap úgy tudja, hogy két lőfegyver tartására volt engedélye. A lövöldözés helyszínére az apja nevén nyilvántartott autóval érkezett. Az 52 éves apa legálisan tarthat fegyvereket, összesen tizeneggyel rendelkezik. A portál szerint korábban sem az apa, sem a fia nem szerepelt a hatóságok nyilvántartásában.

Fegyvereket és katonai felszerelést találtak a krakkói lövöldöző autójában

A krakkói rendőrség szóvivője, Katarzyna Cisło a TVN24-nek elmondta: a férfi katonai jellegű ruházatot viselt, és egy hosszú, katonai típusú fegyvert használt. A rendőrség szerint ez akár egy AR–15-ös félautomata puska is lehetett.

Az autóban több másik fegyvert és lőszert is találtak. A csomagtartóból katonai hátizsák, tárak és egy bajonett is előkerült.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök meglőtték az elfogásakor, jelenleg kórházban ápolják. Állapota stabil.