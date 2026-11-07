ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

Krakkó

Kiderült, ki a krakkói lövöldözés elkövetője – az apjának 11 fegyvere volt

13 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A lengyel hatóságok megerősítették, hogy lengyel állampolgár követte el a szombati krakkói lövöldözést. A sajtóban megjelent információk szerint a férfi apja autójával érkezett a helyszínre, a járműben pedig további fegyvereket és katonai felszerelést találtak.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
KrakkóLengyelországlövöldözés

Krakkóban (a legfrissebb hírek szerint) hat ember meghalt, tizenöten pedig megsérültek, miután egy fegyveres szombat délután tüzet nyitott a járókelőkre a belvárosban. A lengyel Belügyminisztérium és Közigazgatási Minisztérium szóvivője, Karolina Gałecka az X-en közölte, hogy az elkövető lengyel állampolgár.

Krakkó: kiderült, ki a lövöldöző, az apjának 11 fegyvere volt
Krakkó: kiderült, ki a lövöldöző, az apjának 11 fegyvere volt
Fotó: AFP / AFP

Az Onet lengyel hírportál információi szerint a férfi a Szentkereszt vajdaságból származó, Michał O. néven azonosított személy. A lap úgy tudja, hogy két lőfegyver tartására volt engedélye. A lövöldözés helyszínére az apja nevén nyilvántartott autóval érkezett. Az 52 éves apa legálisan tarthat fegyvereket, összesen tizeneggyel rendelkezik. A portál szerint korábban sem az apa, sem a fia nem szerepelt a hatóságok nyilvántartásában.

Fegyvereket és katonai felszerelést találtak a krakkói lövöldöző autójában

A krakkói rendőrség szóvivője, Katarzyna Cisło a TVN24-nek elmondta: a férfi katonai jellegű ruházatot viselt, és egy hosszú, katonai típusú fegyvert használt. A rendőrség szerint ez akár egy AR–15-ös félautomata puska is lehetett.

Az autóban több másik fegyvert és lőszert is találtak. A csomagtartóból katonai hátizsák, tárak és egy bajonett is előkerült.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök meglőtték az elfogásakor, jelenleg kórházban ápolják. Állapota stabil.

Drámai videók a krakkói lövöldözés helyszínéről: így menekültek a golyózápor elől a járókelők
Sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a Krakkó központjában történt lövöldözésre, több politikus is üzent a lengyeleknek
Szakértő elemezte a krakkói lövöldözést: felkészült lehetett a támadó

 

 

Krakkói lövöldözés
Szóljon hozzá!