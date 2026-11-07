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Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

Krakkó

Szakértő elemezte a krakkói lövöldözést: felkészült lehetett a támadó

16 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A legfrissebb hírek szerint hat ember meghalt, több mint tízen pedig megsérültek a szombati krakkói lövöldözésben. Egy lengyel terrorizmus szakértő szerint a támadás megtervezett akció lehetett, az elkövető pedig felkészült fegyveresnek tűnt.
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Krakkótámadószakértő

Krakkó belvárosában szombat délután, nagyjából 15 óra 20 perckor dördültek el a lövések. A szemtanúk beszámolói szerint a támadó egy Subaru típusú autóból, gépfegyverrel lőtt a járókelőkre. A lövöldözés után pánik tört ki, az emberek a közeli üzletekbe és éttermekbe menekültek. A lengyel hatóságok legfrissebb tájékoztatása szerint hatan meghaltak, több mint tízen megsérültek, köztük két rendőr. A rendőrök meglőtték, majd elfogták és kórházba szállították a feltételezett elkövetőt.

Krakkó: felkészült lehetett a támadó, szakértő elemezte a vérengzést
Krakkó: felkészült lehetett a támadó, szakértő elemezte a vérengzést
Fotó: AFP / AFP

Megtervezett támadás lehetett

Ryszard Machnikowski, a Łódźi Egyetem terrorizmus szakértője a Fakt című lengyel lapnak azt mondta: a támadás megtervezettnek tűnik, az elkövető pedig tudhatta, mit csinál. A professzor szerint a fegyverhasználat és az áldozatok száma arra utalhat, hogy a támadó komoly lőkiképzést kapott, vagy katonai tapasztalattal rendelkezik.

A felvételeken látható fegyver akár AR–15-ös puska is lehet, ezt azonban a rossz képminőség miatt nem lehet biztosan megállapítani. Machnikowski szerint ez a fegyvertípus drága, és nem feltétlenül az első választás egy olyan ember számára, aki véletlenszerűen akar lövöldözni.

A támadó indítéka egyelőre ismeretlen. A szakértő több lehetőséget is felvetett, köztük egy lengyel radikális közegből érkező magányos elkövetőt, külföldi csoportot, de akár állami szereplőt is. Oroszország esetleges érintettségét is szóba hozta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erre jelenleg nincs bizonyíték, így ez csupán feltételezés.

A professzor elismerően beszélt a rendőrök gyors beavatkozásáról is. Szerinte a hatóságok megfelelően jártak el, az egyik intézkedő rendőr pedig különösen professzionálisan viselkedett. Machnikowski arra is figyelmeztetett, hogy a közterek teljes biztonságát szinte lehetetlen garantálni, a fizikai akadályok sem tudnak minden hasonló támadást megakadályozni.

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Krakkói lövöldözés
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