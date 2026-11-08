Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

A halálos áldozatok között négy nő és két férfi van. A 25 éves lengyel támadó otthonában további három holttestet találtak, akik a hatóságok feltételezése szerint a közvetlen családtagjai lehetnek. Ez a három haláleset nem része a krakkói hat halálos áldozatnak. Arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy a halottak vagy a sérültek között vannak-e gyermekek.
Hajós István a krakkói lövöldözésről: hősiesen helytálltak a rendőrök, de több kérdés is felmerült
A támadó a rendelkezésre álló információk szerint egy AR-15 típusú, félautomata karabéllyal nyitott tüzet a krakkói főtéren tartózkodó emberekre, majd autóval menekült tovább, miközben több helyszínen is lövéseket adott le. A járművében további lőfegyvereket, jelentős mennyiségű lőszert és katonai jellegű felszereléseket találtak. A fegyverek és a lőszerek pontos mennyiségét még nem hozták nyilvánosságra.
A nyomozás jelenleg két fontos szálon is zajlik. Az egyik a támadó feltételezett szélsőjobboldali, ultranacionalista nézeteihez kapcsolódik, amelyről Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter számolt be, hangsúlyozva, hogy ezt a szálat is vizsgálják. A másik fontos szál a támadó családjában történt három halálesethez kapcsolódik. Egyelőre nem tisztázott, hogy a támadást ideológiai indíték, családi konfliktus vagy más körülmény váltotta-e ki. Arról sincs megerősített információ, hogy a kórházban kezelt elkövető tett-e már vallomást.
Egy friss sajtóközlemény szerint Hajós István biztonsági szakértő úgy nyilatkozott, hogy az internetre felkerült felvételek több szakmai kérdést is felvetnek, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a két rendőr helytállása minden kétséget kizáróan hősies volt.
„A lengyel rendőrség rendkívül gyorsan reagált a bejelentésekre, a rendőrök szinte azonnal a helyszínre érkeztek, és saját életüket kockáztatva léptek fel a fegyveres támadóval szemben. Egyiküket egy, másikukat három lövés érte.
A nyilvánosságra került felvételeken ugyanakkor látható, hogy a rendőrök egy ideig követik az autóval menekülő támadót, aki közben lövéseket ad le. Szakmai szempontból felmerülhet a kérdés, hogy lett volna-e lehetőség korábbi beavatkozásra, akár a jármű kényszerített megállításával. Ez azonban semmiképpen nem a helyszínen intézkedő rendőrök kritikája, hiszen egy gyalogosokkal teli belvárosban egy ilyen beavatkozás rendkívüli kockázatokkal járhat.
A felvételeken látható, hogy a támadó járműve egy másik autónak ütközött, és ennek következtében állt meg, majd tűzharc alakult ki a rendőrökkel. Egyelőre nem tudni, hogy az ütközést a támadó vezetéstechnikai hibája okozta-e, vagy esetleg már az üldözés során leadott rendőri lövések is szerepet játszhattak benne. Ennek tisztázása a vizsgálat feladata”.
A tragédia Hajós Istvánt személyesen is érinti, hiszen családjával éppen Krakkóba készültek a hétvégére.
Csütörtökön Milánóba utaztam a Milan–Fradi mérkőzésre, a családom pedig pénteken csatlakozott volna hozzám, hogy együtt töltsük a hétvégét. A korábbi milánói zavargások miatt azonban a gyermekek édesanyja úgy döntött, hogy a kicsiket inkább nem viszi oda. Alternatív úti célként Krakkót néztük ki, de az idő rövidsége miatt végül már nem tudtuk átszervezni az utazást. Jó eséllyel éppen ebben az időpontban mi is a krakkói belvárosban sétáltunk volna a gyermekeinkkel. Megrázó belegondolni, hogy milyen kevésen múlhat egy család biztonsága.
Hajós István szerint a történtek ismét rávilágítanak arra, hogy egy váratlan, fegyveres támadás még egy alapvetően biztonságos európai nagyvárosban is pillanatok alatt tömeges tragédiához vezethet.
„A biztonság soha nem lehet teljesen garantált. A megelőzés, a gyors rendőri reagálás és az emberek veszélyhelyzeti tudatossága azonban életeket menthet”.