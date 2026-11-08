Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

A halálos áldozatok között négy nő és két férfi van. A 25 éves lengyel támadó otthonában további három holttestet találtak, akik a hatóságok feltételezése szerint a közvetlen családtagjai lehetnek. Ez a három haláleset nem része a krakkói hat halálos áldozatnak. Arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy a halottak vagy a sérültek között vannak-e gyermekek.

Hajós István a krakkói lövöldözésről: hősiesen helytálltak a rendőrök, de több kérdés is felmerült Fotó: Hajós István

Hajós István a krakkói lövöldözésről: hősiesen helytálltak a rendőrök, de több kérdés is felmerült

A támadó a rendelkezésre álló információk szerint egy AR-15 típusú, félautomata karabéllyal nyitott tüzet a krakkói főtéren tartózkodó emberekre, majd autóval menekült tovább, miközben több helyszínen is lövéseket adott le. A járművében további lőfegyvereket, jelentős mennyiségű lőszert és katonai jellegű felszereléseket találtak. A fegyverek és a lőszerek pontos mennyiségét még nem hozták nyilvánosságra.

A nyomozás jelenleg két fontos szálon is zajlik. Az egyik a támadó feltételezett szélsőjobboldali, ultranacionalista nézeteihez kapcsolódik, amelyről Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter számolt be, hangsúlyozva, hogy ezt a szálat is vizsgálják. A másik fontos szál a támadó családjában történt három halálesethez kapcsolódik. Egyelőre nem tisztázott, hogy a támadást ideológiai indíték, családi konfliktus vagy más körülmény váltotta-e ki. Arról sincs megerősített információ, hogy a kórházban kezelt elkövető tett-e már vallomást.

Egy friss sajtóközlemény szerint Hajós István biztonsági szakértő úgy nyilatkozott, hogy az internetre felkerült felvételek több szakmai kérdést is felvetnek, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a két rendőr helytállása minden kétséget kizáróan hősies volt.

„A lengyel rendőrség rendkívül gyorsan reagált a bejelentésekre, a rendőrök szinte azonnal a helyszínre érkeztek, és saját életüket kockáztatva léptek fel a fegyveres támadóval szemben. Egyiküket egy, másikukat három lövés érte.

A nyilvánosságra került felvételeken ugyanakkor látható, hogy a rendőrök egy ideig követik az autóval menekülő támadót, aki közben lövéseket ad le. Szakmai szempontból felmerülhet a kérdés, hogy lett volna-e lehetőség korábbi beavatkozásra, akár a jármű kényszerített megállításával. Ez azonban semmiképpen nem a helyszínen intézkedő rendőrök kritikája, hiszen egy gyalogosokkal teli belvárosban egy ilyen beavatkozás rendkívüli kockázatokkal járhat.