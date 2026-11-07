Lövöldözés tört ki Krakkó belvárosában, többen meghaltak, tucatnyian megsérültek

A lövések november 7-én, nagyjából 15 óra 20 perckor dördültek Krakkó város központjában. Szemtanúk beszámolói szerint a támadó egy Subaru típusú autóból, gépfegyverrel lőtt a járókelőkre. A Gazeta Krakowska szerint a lövések a Sławkowska utca környékén is hallatszottak.

Halálos kimenetelű lövöldözés történt Krakkó belvárosában

Fotó: AFP / AFP

A lövöldözés után pánik tört ki: a járókelők a közeli éttermekbe és üzletekbe menekültek, hogy fedezéket találjanak. Az első hírek két halottról és 10 sebesültről számoltak be, a BBC (lengyel hatóságokra hivatkozó) információi szerint azonban 5-en vesztették életüket és tucatnyian kerültek kórházba. A sebesültek között két rendőr is van.

Elfogták a támadót

A támadás körülményeiről egyelőre kevés hivatalos információ látott napvilágot, a hatóságok azonban azt elárulták: elfogták és kórházba szállították az elkövetőt, akik a rendőrök meglőttek.

A beszámolók szerint a Szent Mária-templom közelében egy üzlet is megrongálódott.

Tomasz Sakiewicz, a helyszínen tartózkodó újságíró szerint a támadás akár terrorcselekmény is lehetett, erre azonban egyelőre nincs hivatalos bizonyíték. A lövöldözés idején a közeli Matejko utcában kormányellenes tüntetést is tartottak.

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