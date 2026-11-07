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Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

támadás

Lövöldözés tört ki Krakkó belvárosában, többen meghaltak, tucatnyian megsérültek

18 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Lövöldözés tört ki szombat délután Krakkó belvárosában, a főtéren és a környező utcákban. A támadásban többen életüket vesztették, a feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták.
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támadáslövöldözésKrakkóbelváros

A lövések november 7-én, nagyjából 15 óra 20 perckor dördültek Krakkó város központjában. Szemtanúk beszámolói szerint a támadó egy Subaru típusú autóból, gépfegyverrel lőtt a járókelőkre. A Gazeta Krakowska szerint a lövések a Sławkowska utca környékén is hallatszottak.

Halálos kimenetelű lövöldözés történt Krakkó belvárosában
Halálos kimenetelű lövöldözés történt Krakkó belvárosában
Fotó: AFP / AFP

A lövöldözés után pánik tört ki: a járókelők a közeli éttermekbe és üzletekbe menekültek, hogy fedezéket találjanak. Az első hírek két halottról és 10 sebesültről számoltak be, a BBC (lengyel hatóságokra hivatkozó) információi szerint azonban 5-en vesztették életüket és tucatnyian kerültek kórházba. A sebesültek között két rendőr is van.

Elfogták a támadót

A támadás körülményeiről egyelőre kevés hivatalos információ látott napvilágot, a hatóságok azonban azt elárulták: elfogták és kórházba szállították az elkövetőt, akik a rendőrök meglőttek. 

A beszámolók szerint a Szent Mária-templom közelében egy üzlet is megrongálódott. 

Tomasz Sakiewicz, a helyszínen tartózkodó újságíró szerint a támadás akár terrorcselekmény is lehetett, erre azonban egyelőre nincs hivatalos bizonyíték. A lövöldözés idején a közeli Matejko utcában kormányellenes tüntetést is tartottak.

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Krakkói lövöldözés
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