Megszólalt a magyar külügy a krakkói vérengzés után, Magyar Péter is üzent

A magyar külügyminisztérium a Facebook-oldalán adott tájékoztatást a krakkói lövöldözés fejleményeiről. A tárca közlése szerint Magyarország krakkói főkonzulátusa folyamatos kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal, és figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.

Krakkó: megszólalt a magyar külügy a halálos lövöldözés után

Fotó: BARTOSZ SIEDLIK / AFP

A minisztérium egyelőre nem tud magyar áldozatról vagy sérültről. A kislengyelországi válságstáb rövidesen ülésezik, ezt követően várható pontosabb tájékoztatás arról, hogy milyen nemzetiségűek az áldozatok, a sérültek és az elfogott elkövető.

A külügyminisztérium azt ígérte, hogy amint további információkkal rendelkezik, azonnal tájékoztatást ad, többek között az érintettek állampolgárságáról is.

Magyar Péter miniszterelnök szintén a Facebook-oldalán reagált a történtekre. „Őszinte részvétemet szeretném kifejezni lengyel testvéreinknek a krakkói gyilkos támadás miatt. Magyarország a lengyel nép mellett áll” – írta.