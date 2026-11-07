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Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

külügyminisztérium

Megszólalt a magyar külügy a krakkói vérengzés után, Magyar Péter is üzent

17 órája
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Öt halálos áldozata és több mint tíz sérültje van a szombat délutáni krakkói lövöldözésnek. A magyar külügyminisztérium közölte, hogy egyelőre nincs tudomásuk magyar érintettről, Magyar Péter pedig részvétét fejezte ki a lengyeleknek.
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külügyminisztériummagyarországKrakkóMagyar Péter

A magyar külügyminisztérium a Facebook-oldalán adott tájékoztatást a krakkói lövöldözés fejleményeiről. A tárca közlése szerint Magyarország krakkói főkonzulátusa folyamatos kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal, és figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.

Krakkó: megszólalt a magyar külügy a halálos lövöldözés után
Krakkó: megszólalt a magyar külügy a halálos lövöldözés után
Fotó: BARTOSZ SIEDLIK / AFP

A minisztérium egyelőre nem tud magyar áldozatról vagy sérültről. A kislengyelországi válságstáb rövidesen ülésezik, ezt követően várható pontosabb tájékoztatás arról, hogy milyen nemzetiségűek az áldozatok, a sérültek és az elfogott elkövető.

A külügyminisztérium azt ígérte, hogy amint további információkkal rendelkezik, azonnal tájékoztatást ad, többek között az érintettek állampolgárságáról is.

Magyar Péter miniszterelnök szintén a Facebook-oldalán reagált a történtekre. „Őszinte részvétemet szeretném kifejezni lengyel testvéreinknek a krakkói gyilkos támadás miatt. Magyarország a lengyel nép mellett áll” – írta.

 

Krakkói lövöldözés
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