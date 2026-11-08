Pánikolva menekültek az emberek, három perc alatt állították meg az ámokfutót – minden, amit eddig tudni lehet a krakkói lövöldözésről

Mint ismeretes, legalább hat ember meghalt, és több mint egy tucatnyian megsebesültek, amikor egy feltehetően szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkező fegyveres lövöldözni kezdett Lengyelország második legnagyobb városának, Krakkónak a belvárosában. A rendőrök később átkutatták a gyanúsított otthonát, ahol további három holttestet találtak. Összegyűjtöttük, mit lehet eddig tudni a támadásról.
Lövöldözés Krakkóban: így zajlott a támadás, ezt tudjuk az elkövetőről
Hogyan zajlott a támadás?
A lövöldözés nem sokkal helyi idő szerint délután három óra előtt kezdődött Krakkó Fő terén, a turisták körében is rendkívül népszerű, nyüzsgő belvárosi téren. A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfi autóval hajtott be a térre, majd a járműből válogatás nélkül tüzet nyitott az arra járókra.
A helyszínen készült felvételeken pánikba esett, menekülő emberek láthatók, miközben jól hallható a fegyverropogás. A támadó egy arra haladó villamosra is rálőtt. A lövések betörték a jármű ablakait, de az utasok közül senki sem sérült meg.
Felfegyverzett rendőrök siettek a helyszínre, ahol tűzharcba keveredtek a támadóval. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfit a lövöldözés kezdete után három percen belül meglőtték, ezzel megakadályozva, hogy még több ember essen áldozatul a vérengzésnek.
A 25 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, és lőtt sérülése miatt megműtötték. Jelenleg is kórházban ápolják.
A városvezetés arra kérte a helyieket és a turistákat, hogy a nyomozás ideje alatt kerüljék el a környéket. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított autóját a Dietla és a Stradomska utca kereszteződésénél találták meg. A járművet robbanószerkezetek után kutatva átvizsgálták, de nem találtak benne robbanóanyagot. A művelet idejére a közeli épületek lakóit elővigyázatosságból evakuálták.
Hány halálos áldozata és sérültje van a támadásnak?
A hatóságok eddig hat ember – négy nő és két férfi – halálát erősítették meg. Az áldozatok között egy brit állampolgár is van. Hárman lengyelek voltak, két áldozat személyazonosságát pedig egyelőre nem sikerült megállapítani.
Összesen 16 embert szállítottak kórházba, köztük öt külföldi állampolgárt, két rendőrt és magát a támadót is. A lengyel belügyminisztérium későbbi tájékoztatása szerint a külföldi sérültek osztrák, brit, német, portugál és orosz állampolgárok.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök később a két megsebesült rendőr nevét is nyilvánosságra hozta: Jakub Kulik és Artur Morański főtörzsőrmesterek sérültek meg az intézkedés során.
Egy lengyel kormánytag tájékoztatása szerint az egyik rendőr állapota rendkívül válságos, miután a támadó elfogása közben három lövés érte. A rendőrt megműtik – tette hozzá. A lengyel hatóságok a többi áldozat nevét és életkorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Tusk arról is beszámolt, hogy a támadást követően átkutatták a fegyveres otthonát, ahol további három holttestet – két nőét és egy férfiét – találtak meg.
Mit lehet tudni a támadóról és az indítékairól?
A BBC szerint a rendőrség azonosította a támadót, aki egy 25 éves lengyel férfi, nevét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A rendőrség szóvivője arról számolt be, hogy a gyanúsított katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai célokra rendszeresített fegyverrel volt felszerelkezve. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a férfi nem katona.
A járművében számos fegyvert és lőszert találtunk
– közölte a szóvivő.
A lengyel sajtó értesülései szerint a gyanúsítottnak volt fegyvertartási engedélye, és elképzelhető, hogy a támadáshoz használt fegyvereket a családi otthonából szerezte.
Egy lengyel miniszter közlése szerint a nyomozás első eredményei arra utalnak, hogy a férfit szélsőjobboldali ideológiák motiválhatták. A politikus „ultranacionalistának” nevezte a támadót, de állítását további részletekkel nem támasztotta alá.
A rendőrség a terrorelhárítók közreműködésével átkutatta a férfi otthonát a Krakkótól mintegy 200 kilométerre fekvő Ostrowiec Świętokrzyskiben.
Hogyan emlékeztek vissza a szemtanúk a támadásra?
A lövöldözés Európa egyik legnagyobb középkori főterén történt, amely Krakkó egyik legforgalmasabb része és a turisták körében is rendkívül népszerű látványosság.
Az ipswichi Jonathan Balshaw lengyel barátnőjével, Dominikával tartózkodott a helyszínen. A pár éppen a tér egyik sarkában álló Mária-templom előtt volt, amikor eldördültek az első lövések.
Végigrohantunk a templom oldala mentén, majd egy oldalajtón keresztül bemenekültünk az épületbe. Több másik emberrel együtt ott rejtőztünk el, amíg el nem hallgattak a lövések. Rengeteg lövés dördült el, több mint húsz. Úgy hangzott, mintha több különböző fegyverből tüzeltek volna, két egészen eltérő hangot lehetett hallani
– idézte fel Jonathan a BBC szerint.