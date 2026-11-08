Pánikolva menekültek az emberek, három perc alatt állították meg az ámokfutót – minden, amit eddig tudni lehet a krakkói lövöldözésről

Mint ismeretes, legalább hat ember meghalt, és több mint egy tucatnyian megsebesültek, amikor egy feltehetően szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkező fegyveres lövöldözni kezdett Lengyelország második legnagyobb városának, Krakkónak a belvárosában. A rendőrök később átkutatták a gyanúsított otthonát, ahol további három holttestet találtak. Összegyűjtöttük, mit lehet eddig tudni a támadásról.

Lövöldözés Krakkóban: így zajlott a támadás, ezt tudjuk az elkövetőről Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Lövöldözés Krakkóban: így zajlott a támadás, ezt tudjuk az elkövetőről

Hogyan zajlott a támadás?

A lövöldözés nem sokkal helyi idő szerint délután három óra előtt kezdődött Krakkó Fő terén, a turisták körében is rendkívül népszerű, nyüzsgő belvárosi téren. A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfi autóval hajtott be a térre, majd a járműből válogatás nélkül tüzet nyitott az arra járókra.

A helyszínen készült felvételeken pánikba esett, menekülő emberek láthatók, miközben jól hallható a fegyverropogás. A támadó egy arra haladó villamosra is rálőtt. A lövések betörték a jármű ablakait, de az utasok közül senki sem sérült meg.

Felfegyverzett rendőrök siettek a helyszínre, ahol tűzharcba keveredtek a támadóval. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfit a lövöldözés kezdete után három percen belül meglőtték, ezzel megakadályozva, hogy még több ember essen áldozatul a vérengzésnek.

A 25 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, és lőtt sérülése miatt megműtötték. Jelenleg is kórházban ápolják.

A városvezetés arra kérte a helyieket és a turistákat, hogy a nyomozás ideje alatt kerüljék el a környéket. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított autóját a Dietla és a Stradomska utca kereszteződésénél találták meg. A járművet robbanószerkezetek után kutatva átvizsgálták, de nem találtak benne robbanóanyagot. A művelet idejére a közeli épületek lakóit elővigyázatosságból evakuálták.

Hány halálos áldozata és sérültje van a támadásnak?

A hatóságok eddig hat ember – négy nő és két férfi – halálát erősítették meg. Az áldozatok között egy brit állampolgár is van. Hárman lengyelek voltak, két áldozat személyazonosságát pedig egyelőre nem sikerült megállapítani.