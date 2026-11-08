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állapot

Friss hírek érkeztek Krakkóból: így vannak most a hős rendőrök

7 órája
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Többen meghaltak és megsérültek, miután lövöldözés tört ki Krakkó belvárosában november 7-én. A vérengzés sérültjei közt van két rendőr is, akiknek az állapotával kapcsolatban nemrég azt közölték, magukhoz tértek a kómából. A krakkói lövöldözéssel kapcsolatban jelenleg nyomozás folyik.
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állapotLengyelországlövöldözésKrakkó

Friss híreket osztottak meg azoknak a rendőröknek az állapotával kapcsolatban, akik súlyos sérüléseket szenvedtek, miután egy feltehetően szélsőjobboldali ideológia által motivált fegyveres tüzelni kezdett Krakkó belvárosában. A támadásban legalább hatan meghaltak - köztük a feltételezések szerint a támadó közvetlen családtagjai -, valamint 16-an megsérültek.

People walk past a makeshift memorial made of candles and placed for the victims in front of the office of Krakow's mayor, a day after a gunman opened fire killing six people and wounding around a dozen others in the historic center of Poland's city of Krakow, in Krakow on November 8, 2026. A 24-year-old Polish national opened fire at random on November 7, 2026 in the heart of Krakow's historic centre, in what Poland's Prime Minister Donald Tusk called an act of "terrorism". A British national was among the dead in Poland's second city, according to police. And among the 15 wounded were nationals from Austria, Britain, Germany, Portugal and Russia, authorities told the PAP news agency. Three more bodies were later found at the suspect's home in Ostrowiec Swietokrzyski, around 150 kilometres (95 miles) northeast of Krakow. Police said they were his parents and a sister. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
Friss hírek érkeztek a krakkói lövöldözésben megsérült rendőrökről / Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Friss hírek érkeztek a krakkói lövöldözésben megsérült rendőrökről

Tomasz Waszczuk, a krakkói kerületi ügyészség szóvivője vasárnap bejelentette, hogy mindkét rendőr magához tért a kómából, az állapotuk azonban továbbra is súlyos. Jakub Kulik és Artur Morański korábban szembeszálltak és végül meg is állították a fegyveres támadót, a művelet során azonban mindketten komoly sérüléseket szenvedtek. 

A 25 éves, maszkos elkövető szombat délután nyitott tüzet Krakkó belvárosában az ott tartózkodókra. Egy tűzharcot követően sikerült megfékezni, majd a többi sebesülttel együtt őt is kórházba szállították: Waszczuk ügyész elmondása szerint továbbra sem lehet kihallgatni a támadás elkövetőjét, az állapota kritikus.

A nyomozás jelenleg két fontos szálon is zajlik. Az egyik a támadó feltételezett szélsőjobboldali, ultranacionalista nézeteihez kapcsolódik, amelyről Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter számolt be, hangsúlyozva, hogy ezt a szálat is vizsgálják. A másik fontos szál a támadó családjában történt három halálesethez kapcsolódik. Egyelőre nem tisztázott, hogy a támadást ideológiai indíték, családi konfliktus vagy más körülmény váltotta-e ki. 

A krakkói lövöldözéssel kapcsolatos összefoglalónkat ITT lehet elolvasni!

KRAKOW, POLAND - NOVEMBER 07: Police officers take safety measures after a mass shooting in Krakow, Poland on November 07, 2026. At least six people have been killed and more than a dozen injured after a shooting in Krakow, Poland. Marek Bednarz / Anadolu
This photograph shows candles placed at the historic Main Market Square after a gunman opened fire killing six people and wounding around a dozen others in the historic center of Poland's city of Krakow, in Krakow on November 7, 2026. Police said the shot
Galéria: Megrázó képek a krakkói vérengzés helyszínéről – így fest a város a halálos lövöldözés után
Fotó: AFP
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Megrázó képek a krakkói vérengzés helyszínéről – így fest a város a halálos lövöldözés után

 

Krakkói lövöldözés
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