Friss hírek érkeztek Krakkóból: így vannak most a hős rendőrök

Friss híreket osztottak meg azoknak a rendőröknek az állapotával kapcsolatban, akik súlyos sérüléseket szenvedtek, miután egy feltehetően szélsőjobboldali ideológia által motivált fegyveres tüzelni kezdett Krakkó belvárosában. A támadásban legalább hatan meghaltak - köztük a feltételezések szerint a támadó közvetlen családtagjai -, valamint 16-an megsérültek.

Friss hírek érkeztek a krakkói lövöldözésben megsérült rendőrökről / Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Friss hírek érkeztek a krakkói lövöldözésben megsérült rendőrökről

Tomasz Waszczuk, a krakkói kerületi ügyészség szóvivője vasárnap bejelentette, hogy mindkét rendőr magához tért a kómából, az állapotuk azonban továbbra is súlyos. Jakub Kulik és Artur Morański korábban szembeszálltak és végül meg is állították a fegyveres támadót, a művelet során azonban mindketten komoly sérüléseket szenvedtek.

A 25 éves, maszkos elkövető szombat délután nyitott tüzet Krakkó belvárosában az ott tartózkodókra. Egy tűzharcot követően sikerült megfékezni, majd a többi sebesülttel együtt őt is kórházba szállították: Waszczuk ügyész elmondása szerint továbbra sem lehet kihallgatni a támadás elkövetőjét, az állapota kritikus.

A nyomozás jelenleg két fontos szálon is zajlik. Az egyik a támadó feltételezett szélsőjobboldali, ultranacionalista nézeteihez kapcsolódik, amelyről Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter számolt be, hangsúlyozva, hogy ezt a szálat is vizsgálják. A másik fontos szál a támadó családjában történt három halálesethez kapcsolódik. Egyelőre nem tisztázott, hogy a támadást ideológiai indíték, családi konfliktus vagy más körülmény váltotta-e ki.