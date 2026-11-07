„Húsz lövést hallottunk” – megrázó beszámolók a krakkói lövöldözés szemtanúitól

Megrázó részletekről számoltak be a krakkói lövöldözés szemtanúi. A Fakt című lengyel lapnak egy Aleksander nevű férfi azt mondta, éppen egy üzlet felé tartottak, amikor meghallották a lövéseket.

Krakkó: húsz lövést hallottak a lövöldözés szemtanúi

Fotó: AFP / AFP

„Hirtelen megfordultunk, az emberek futni kezdtek, a külföldi turisták nem tudták, mi történik. Húsz lövést hallottunk” – idézte fel a férfi. Elmondása szerint egy üzletbe menekültek, ahol az alkalmazott bezárta az ajtót, és egy ideig ott várakoztak. Hozzátette, korábban még soha nem látott ekkora pánikot.

A beszámolók szerint a támadó egy fekete Subaruval közlekedett, és gépfegyverrel lőtt az emberekre. Egy másik szemtanú a TV Republika televíziónak azt mondta, látta, amint az autóból kiszálló férfi tüzet nyitott. Úgy vélte, a lövések nem véletlenszerűek voltak, hanem célzottan adta le őket. A férfi állítása szerint a támadó maszkot viselt, majd a templom közelében is lövöldözött, végül a Grodzka utca irányába menekült.

A krakkói lövöldözés után a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A mentők a sérülteket látták el, a területet a városi rendőrség biztosította. A főtéren mentőhelikopter is leszállt.

Legalább öt halálos áldozatot követelt a krakkói lövöldözés

A lengyel rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a támadásnak öt halálos áldozata és több mint tíz sérültje van. A feltételezett elkövetőt elfogták, és kórházba szállították.

A krakkói városháza az X közösségi oldalon közölte, hogy a főtéren lövések dördültek, a mentőszolgálatok pedig már a helyszínen vannak. A rendőrség a Dietla utcában is akciót hajtott végre.

A lövöldözés idején a közeli Matejko téren jobboldali csoportok tartottak demonstrációt az alkotmánybíróság körüli válság miatt. A támadás hátteréről egyelőre nem közöltek hivatalos információkat.

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