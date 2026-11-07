ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

krakkói lövöldözés

„Húsz lövést hallottunk” – megrázó beszámolók a krakkói lövöldözés szemtanúitól

16 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pánik tört ki Krakkó belvárosában, miután fegyveres támadó nyitott tüzet a járókelőkre. A szemtanúk szerint az emberek a közeli üzletekbe és éttermekbe menekültek, sokan azt sem tudták, mi történik körülöttük.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
krakkói lövöldözéslövöldözésKrakkó

Megrázó részletekről számoltak be a krakkói lövöldözés szemtanúi. A Fakt című lengyel lapnak egy Aleksander nevű férfi azt mondta, éppen egy üzlet felé tartottak, amikor meghallották a lövéseket.

Krakkó: húsz lövést hallottak a lövöldözés szemtanúi
Krakkó: húsz lövést hallottak a lövöldözés szemtanúi
Fotó: AFP / AFP

„Hirtelen megfordultunk, az emberek futni kezdtek, a külföldi turisták nem tudták, mi történik. Húsz lövést hallottunk” – idézte fel a férfi. Elmondása szerint egy üzletbe menekültek, ahol az alkalmazott bezárta az ajtót, és egy ideig ott várakoztak. Hozzátette, korábban még soha nem látott ekkora pánikot.

A beszámolók szerint a támadó egy fekete Subaruval közlekedett, és gépfegyverrel lőtt az emberekre. Egy másik szemtanú a TV Republika televíziónak azt mondta, látta, amint az autóból kiszálló férfi tüzet nyitott. Úgy vélte, a lövések nem véletlenszerűek voltak, hanem célzottan adta le őket. A férfi állítása szerint a támadó maszkot viselt, majd a templom közelében is lövöldözött, végül a Grodzka utca irányába menekült.

A krakkói lövöldözés után a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A mentők a sérülteket látták el, a területet a városi rendőrség biztosította. A főtéren mentőhelikopter is leszállt.

Legalább öt halálos áldozatot követelt a krakkói lövöldözés

A lengyel rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a támadásnak öt halálos áldozata és több mint tíz sérültje van. A feltételezett elkövetőt elfogták, és kórházba szállították.

A krakkói városháza az X közösségi oldalon közölte, hogy a főtéren lövések dördültek, a mentőszolgálatok pedig már a helyszínen vannak. A rendőrség a Dietla utcában is akciót hajtott végre.

A lövöldözés idején a közeli Matejko téren jobboldali csoportok tartottak demonstrációt az alkotmánybíróság körüli válság miatt. A támadás hátteréről egyelőre nem közöltek hivatalos információkat.

További cikkeink a krakkói merényletről

Krakkói lövöldözés: ezt tudni jelenleg a több emberrel végző fegyveresről – fotók a támadás helyszínéről
Megszólalt a magyar külügy a krakkói vérengzés után, Magyar Péter is üzent

Helyszíni fotókon a krakkói merénylet

2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
Galéria: Helyszíni fotók a több életet követelő krakkói merényletről
Fotó: AFP
1/13
2026. november 7-én kora délután egy fegyveres férfi egy autóból tüzet nyitott Krakkó belvárosában

 

 

Krakkói lövöldözés
Szóljon hozzá!