Lövöldözés Krakkóban: véradásra szólítanak fel a tragédia után

Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter véradásra szólított fel, miután egy feltehetően szélsőjobboldali ideológia által motivált fegyveres legalább hat embert megölt, több mint egy tucatot pedig megsebesített Lengyelországban, Krakkó belvárosában. Az áldozatok között egy brit állampolgár is van, hárman lengyelek voltak, két áldozat személyazonosságát pedig egyelőre nem sikerült megállapítani. Mindeközben 16 embert kórházba szállítottak, köztük öt külföldi állampolgárt, két rendőrt és magát a támadót.

Krakkói lövöldözés: összefogás indult az áldozatokért / Fotó: AFP / AFP

Összefogás indult a krakkói lövöldözés áldozataiért

A 6. légideszant dandár egykori katonája, ma rendőr és hős, Jakub Kulik főrendőr, tegnap megsebesült egy krakkói támadásban, így most a támogatásunkra szorul. A sérült rendőrtiszt kórházban van, AB Rh+ típusú vérre van szüksége. A véradásra egész Lengyelországban van lehetőség. A véradáskor kérjük, jelezze, hogy Jakub Kuliknak szánják. A bátorsága sok ember életét mentette meg. Az egész katonai közösség büszke Jakubra, támogatni fogjuk őt és a szeretteit is

- jelentette be Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jakub Kulik és Artur Morański volt az a két rendőr, akik szembeszálltak és végül megállították a fegyveres támadót. Mindkét rendőrt meglőtték a művelet során, az állapotuk továbbra is súlyos.

Wiesław Kukuła tábornok, a vezérkari főnök is felszólította a katonákat, hogy adjanak vért a krakkói támadásban megsebesült rendőrökért és minden további sérültért.

Katonák, tudjuk, mit kell tennünk. Mozgósítsanak mindenkit, aki képes vért adni a rendőröknek és az összes sebesültnek

– írta Kukuła tábornok.

Eközben egy lengyel hírportál szerint a Belügyminisztérium és Közigazgatási Minisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, az egyik sérült rendőr állapota stabil, míg a másiké súlyos, de stabil. Hozzátette, az elkövető állapota is súlyos, egyben azonban stabil.

A BBC szerint a rendőrség azonosította a támadót, aki egy 25 éves lengyel férfi, nevét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A lengyel sajtó értesülései szerint a gyanúsítottnak volt fegyvertartási engedélye, és elképzelhető, hogy a támadáshoz használt fegyvereket a családi otthonából szerezte. Egy lengyel miniszter közlése szerint a nyomozás első eredményei arra utalnak, hogy a férfit szélsőjobboldali ideológiák motiválhatták. A politikus „ultranacionalistának” nevezte a támadót, de állítását további részletekkel nem támasztotta alá.