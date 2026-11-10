Tízezrek vonultak utcára Krakkóban a lövöldözés áldozataiért - galéria

Tízezrek vettek részt hétfő este a krakkói gyászmeneten, hogy megemlékezzenek a szombati lövöldözés áldozatairól. A néma felvonulás élén Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Tusk miniszterelnök haladt, akik politikai ellenfélként ritkán jelennek meg együtt – adta hírül a The Guardian.
A gyászolók a város főteréről indultak, ahol szombaton történt a támadás. Az emlékhelynél virágokat helyeztek el, majd csendben folytatták útjukat.
Ritka összefogás a tragédia után
Nawrocki és Tusk mellett Łukasz Gibała, Krakkó polgármestere is csatlakozott a tömeghez. A két politikai tábor vezetőinek közös részvétele a tragédia utáni összefogás fontos jelképe lett.
Bár különböző nézeteket vallunk, képesek vagyunk együttműködni, párbeszédet folytatni, és azt keresni, ami összeköt bennünket
– mondta Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes a TVN24-nek.
Hat ember vesztette életét a krakkói támadásban
A szombati támadásban hat ember, négy nő és két férfi vesztette életét. A lövöldözéssel gyanúsított 24 éves férfi hétfőn a kórházban meghalt, miután a rendőrökkel vívott tűzharcban súlyosan megsebesült.
A sérültek közül jelenleg tizenöten szorulnak kórházi ellátásra.
Krzysztof Kleczar tájékoztatása szerint tizennégy sérült állapota stabil, egy rendőr azonban továbbra is súlyos állapotban van. A támadó elfogásában közvetlenül részt vevő rendőrt vasárnap felébresztették a mesterséges kómából. A másik megsebesült rendőr állapota stabil.
A hatóságok továbbra sem tisztázták egyértelműen, mi állt a támadás hátterében.