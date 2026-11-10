Tízezrek vonultak utcára Krakkóban a lövöldözés áldozataiért - galéria

Tízezrek vettek részt hétfő este a krakkói gyászmeneten, hogy megemlékezzenek a szombati lövöldözés áldozatairól. A néma felvonulás élén Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Tusk miniszterelnök haladt, akik politikai ellenfélként ritkán jelennek meg együtt – adta hírül a The Guardian.

A néma gyászmenet résztvevői az áldozatokra emlékeztek, és szolidaritásukat fejezték ki az érintettekkel a november 7-i krakkói tömeglövöldözés után.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A gyászolók a város főteréről indultak, ahol szombaton történt a támadás. Az emlékhelynél virágokat helyeztek el, majd csendben folytatták útjukat.

Ritka összefogás a tragédia után

Nawrocki és Tusk mellett Łukasz Gibała, Krakkó polgármestere is csatlakozott a tömeghez. A két politikai tábor vezetőinek közös részvétele a tragédia utáni összefogás fontos jelképe lett.

Bár különböző nézeteket vallunk, képesek vagyunk együttműködni, párbeszédet folytatni, és azt keresni, ami összeköt bennünket

– mondta Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes a TVN24-nek.