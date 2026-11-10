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lövöldözés

Tízezrek vonultak utcára Krakkóban a lövöldözés áldozataiért - galéria

3 órája
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Virágokkal és csenddel emlékeztek hétfő este Krakkóban a hétvégi lövöldözés halálos áldozataira. A tízezres tömeg élén a lengyel politikai élet két ellenfele, Karol Nawrocki és Donald Tusk haladt.
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lövöldözéskrakkóáldozat

Tízezrek vettek részt hétfő este a krakkói gyászmeneten, hogy megemlékezzenek a szombati lövöldözés áldozatairól. A néma felvonulás élén Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Tusk miniszterelnök haladt, akik politikai ellenfélként ritkán jelennek meg együtt – adta hírül a The Guardian.

Krakkó
A néma gyászmenet résztvevői az áldozatokra emlékeztek, és szolidaritásukat fejezték ki az érintettekkel a november 7-i krakkói tömeglövöldözés után.
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A gyászolók a város főteréről indultak, ahol szombaton történt a támadás. Az emlékhelynél virágokat helyeztek el, majd csendben folytatták útjukat.

Ritka összefogás a tragédia után

Nawrocki és Tusk mellett Łukasz Gibała, Krakkó polgármestere is csatlakozott a tömeghez. A két politikai tábor vezetőinek közös részvétele a tragédia utáni összefogás fontos jelképe lett.

Bár különböző nézeteket vallunk, képesek vagyunk együttműködni, párbeszédet folytatni, és azt keresni, ami összeköt bennünket

– mondta Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes a TVN24-nek.

Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Krakkói megemlékezés, Krakkóimegemlékezés
Galéria: Gyász: Csendes főhajtás a krakkói lövöldözés áldozatainak emlékére
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Résztvevők gyertyákat gyújtottak a krakkói áldozatok tiszteletére tartott megemlékezésen, két nappal azután, hogy egy fegyveres tüzet nyitott, hat embert

Hat ember vesztette életét a krakkói támadásban

A szombati támadásban hat ember, négy nő és két férfi vesztette életét. A lövöldözéssel gyanúsított 24 éves férfi hétfőn a kórházban meghalt, miután a rendőrökkel vívott tűzharcban súlyosan megsebesült.

A sérültek közül jelenleg tizenöten szorulnak kórházi ellátásra.

Krzysztof Kleczar tájékoztatása szerint tizennégy sérült állapota stabil, egy rendőr azonban továbbra is súlyos állapotban van. A támadó elfogásában közvetlenül részt vevő rendőrt vasárnap felébresztették a mesterséges kómából. A másik megsebesült rendőr állapota stabil.

A hatóságok továbbra sem tisztázták egyértelműen, mi állt a támadás hátterében.

 

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