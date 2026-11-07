Újabb részletek derültek ki a krakkói lövöldözés áldozatairól

November 7. egész biztosan fekete napként vonul be Lengyelország történelmébe. Egy felfegyverzett fiatal egy autóból tüzet nyitott a járókelőkre Krakkó belvárosában szombat kora délután. Míg az első hírek két halálos áldozatról szóltak, az este már arról számoltak be a hatóságok: eddig összesen hat ember hunyt el, négy nő és két férfi, és sajnos előfordulhat, hogy tovább növekedik a halottak száma, ugyanis a sebesültek közül 12-nek kritikus az állapota. Köztük van a két megsebesült rendőr egyike is, aki három lövést kapott.

Jelenleg hat halálos áldozatról tudni a Krakkóban történt lövöldözés következtében

Fotó: AFP / AFP

Újabb hírek a krakkói áldozatokról

Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter arról számolt be a sajtónak szombat este, hogy a krakkói lövöldözést követően jelenleg 16 embert kezelnek kórházban, közülük öten külföldi állampolgárok. A portugál külügy tájékoztatása szerint az egyik sebesült egy portugál nő.

A halálos áldozatok közt egy külföldi állampolgár van - írja a BBC.