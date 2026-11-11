Válogatás nélkül lőtt az emberekre a 24 éves férfi: brit DJ is meghalt a krakkói vérengzésben

A Sky News beszámolója szerint a november 7-i krakkói lövöldözés egyik halálos áldozata James Campbell, egy 32 éves skót férfi, aki a dél-ayrshire-i Prestwickből származott, és DJ-ként dolgozott.

Krakkói lövöldözés: egy brit DJ is meghalt. Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

A helyi politikai szervezet közösségi oldalán részvétét fejezte ki a férfi családjának és barátainak.

A skót rendőrség közölte, hogy Campbell hivatalos azonosítása még folyamatban van.

A hatóságok a lengyel nyomozókkal együttműködve dolgoznak azon, hogy a holttestet mielőbb hazaszállíthassák.

A támadásban egy másik brit állampolgár, a 19 éves Harry Marchant is megsérült. A yorki fiatalembert lőtt sebbel kezelik egy lengyelországi kórházban, állapota stabil.

Krakkói lövöldözés: egy brit DJ is az áldozatok között

A hatóságok szerint a katonai jellegű ruházatot és golyóálló mellényt viselő támadó egy fekete autóból nyitott tüzet az emberekre Krakkó főterén. A hat halálos áldozat között három lengyel nő, egy lengyel férfi, a brit DJ és egy 51 éves, nem lengyel állampolgárságú nő szerepel.

A lövöldöző később kórházban meghalt.

Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter szerint a férfi rendkívül radikális nézeteket vallott, és a szélsőjobboldali ideológiák iránt mutatott érdeklődést.

A nyomozás során a támadó otthonában, Krakkótól mintegy 160 kilométerre északkeletre további három holttestet találtak.

A rendőrség megerősítette, hogy az áldozatok a gyanúsított szülei és 21 éves húga voltak. Feltehetően lőtt sérülések okozták a halálukat.

A hatóságok azt vizsgálják, hogy a férfi saját családtagjaival is végzett-e a krakkói támadás előtt.