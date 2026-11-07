Krakkói lövöldözés: ezt tudni jelenleg a több emberrel végző fegyveresről – fotók a támadás helyszínéről

Mint arról korábban beszámoltunk, egy fegyveres szombat délután váratlanul tüzet nyitott egy autóból Lengyelországban, Krakkó belvárosában. Jelenleg még több a kérdőjel az ügyben, mint a tény, azonban az bizonyos: többen életüket vesztették, és sokan kórházba kerültek. A lengyel hatóságok szombat délutáni beszámolói szerint legalább öt ember hunyt el a lövöldözés során, és tucatnyian sérültek meg, köztük rendőrök is.
A rendőrök végül megsebesítették és elfogták a fegyverest, akit ezt követően kórházba szállítottak. Katarzyna Cisło rendőrségi szóvivő az elkövető kapcsán a következő információt tudta megosztani:
A rendőrökre lőtt, akik viszonozták a tüzet. Nem ismerjük a személyazonosságát. Katonai ruházatot viselt és katonai fegyverei voltak. Az autójában nagyon sok fegyver és lőszer volt
– magyarázta.
Így zajlott a krakkói merénylet
A támadó a Sławkowska utca felől érkezett, itt nyitott először tüzet több emberre is, majd áthajtott a Fő Piactéren, ahol folytatta a tüzelést, ezt követően a Stradomska és Dietla utcák irányába fordult. Itt ért véget az ámokfutása - írja a Gazeta Krakowska.
"A feleségem hívott. A Piactéren dolgozik. Azt mondta, valaki lövöldözik. Az emberek pánikba estek és berohantak a boltokba" – mesélte a lapnak egy krakkói lakos.
Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke kiemelte: minden lehetőséget megvizsgálnak. A támadás mögött álló indíték jelenleg még ismeretlen.
Waldemar Żurek igazságügyminiszter kiemelte: a tettes meg lesz büntetve – ugyanakkor mindenkit nyugalomra intett, és azt kérte: ne avatkozzanak bele a hatóságok munkájába.
"Osztozom ezen elképzelhetetlen tragédia áldozatai családjainak és szeretteinek fájdalmában. A támadó megsebesült. Elfogtuk. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, bizonyítékokat gyűjtenek és a támadás körülményeit vizsgálják" – üzente.
Frissítés: lengyel volt a támadó
A krakkói rendőrség késő délután újabb közleményt adott ki a tettesről, akiről annyit árultak el: lengyel. Azt is közölték: tévesek azok a híresztelések, melyek szerint lett volna egy másik merénylő, aki továbbra is menekül a hatóságok elől.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország miniszterelnök-helyettese a támadó kapcsán kiemelte: noha a férfi katonai ruházatot viselt, egyes híresztelésekkel ellentétben soha nem volt a lengyel fegyveres erők tagja, sőt, semmilyen köze nem volt a hadsereghez.
Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter szombat este arról számolt be: a 25 éves támadó a szélsőjobboldali ideológiák megszállottja volt, rendkívül radikális nézeteket vallott. Azt is kiemelte: a hatóságok nem csak a lövöldözés helyszínén, de a tettes lakásán is vizsgálódnak.
Szombat este a lengyel sajtóban újabb hírek jelentek meg az elkövetőről, aki apja kocsijával érkezett a helyszínre. Minderről itt írunk részletesebben.
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