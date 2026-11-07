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Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

Krakkó

Krakkói lövöldözés: ezt tudni jelenleg a több emberrel végző fegyveresről – fotók a támadás helyszínéről

17 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Legalább öt ember vesztette életét. Mit mond a rendőrség a tettesről? Újabb részletek a krakkói lövöldözésről.
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KrakkóLengyelországlövöldözés

Mint arról korábban beszámoltunk, egy fegyveres szombat délután váratlanul tüzet nyitott egy autóból Lengyelországban, Krakkó belvárosában. Jelenleg még több a kérdőjel az ügyben, mint a tény, azonban az bizonyos: többen életüket vesztették, és sokan kórházba kerültek. A lengyel hatóságok szombat délutáni beszámolói szerint legalább öt ember hunyt el a lövöldözés során, és tucatnyian sérültek meg, köztük rendőrök is. 

Több ember életét vesztette a krakkói lövöldözés során
Több ember életét vesztette a krakkói lövöldözés során
Fotó: AFP / AFP

A rendőrök végül megsebesítették és elfogták a fegyverest, akit ezt követően kórházba szállítottak. Katarzyna Cisło rendőrségi szóvivő az elkövető kapcsán a következő információt tudta megosztani:

A rendőrökre lőtt, akik viszonozták a tüzet. Nem ismerjük a személyazonosságát. Katonai ruházatot viselt és katonai fegyverei voltak. Az autójában nagyon sok fegyver és lőszer volt

 – magyarázta.

Így zajlott a krakkói merénylet

A támadó a Sławkowska utca felől érkezett, itt nyitott először tüzet több emberre is, majd áthajtott a Fő Piactéren, ahol folytatta a tüzelést, ezt követően a Stradomska és Dietla utcák irányába fordult. Itt ért véget az ámokfutása - írja a Gazeta Krakowska.

"A feleségem hívott. A Piactéren dolgozik. Azt mondta, valaki lövöldözik. Az emberek pánikba estek és berohantak a boltokba" – mesélte a lapnak egy krakkói lakos.

2026.11.07 Krakow lövöldözés
Jelenleg még nem ismert sem a merénylő személyazonossága, sem az indítéka. Az azonban bizonyos: katonai fegyverei és ruházata volt
Fotó: AFP / AFP

Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke kiemelte: minden lehetőséget megvizsgálnak. A támadás mögött álló indíték jelenleg még ismeretlen.

Waldemar Żurek igazságügyminiszter kiemelte: a tettes meg lesz büntetve – ugyanakkor mindenkit nyugalomra intett, és azt kérte: ne avatkozzanak bele a hatóságok munkájába.

"Osztozom ezen elképzelhetetlen tragédia áldozatai családjainak és szeretteinek fájdalmában. A támadó megsebesült. Elfogtuk. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, bizonyítékokat gyűjtenek és a támadás körülményeit vizsgálják" – üzente.

2026.11.07 Krakow lövöldözés
A helyieket sokkolta a támadás
Fotó: AFP / AFP

Frissítés: lengyel volt a támadó

A krakkói rendőrség késő délután újabb közleményt adott ki a tettesről, akiről annyit árultak el: lengyel. Azt is közölték: tévesek azok a híresztelések, melyek szerint lett volna egy másik merénylő, aki továbbra is menekül a hatóságok elől.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország miniszterelnök-helyettese a támadó kapcsán kiemelte: noha a férfi katonai ruházatot viselt, egyes híresztelésekkel ellentétben soha nem volt a lengyel fegyveres erők tagja, sőt, semmilyen köze nem volt a hadsereghez.

Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter szombat este arról számolt be: a 25 éves támadó a szélsőjobboldali ideológiák megszállottja volt, rendkívül radikális nézeteket vallott. Azt is kiemelte: a hatóságok nem csak a lövöldözés helyszínén, de a tettes lakásán is vizsgálódnak. 

Szombat este a lengyel sajtóban újabb hírek jelentek meg az elkövetőről, aki apja kocsijával érkezett a helyszínre. Minderről itt írunk részletesebben.

Galériánk a helyszínről az alábbi fotóra kattintva lapozható végig:

2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
2026.11.07 Krakow lövöldözés
Galéria: Helyszíni fotók a több életet követelő krakkói merényletről
Fotó: AFP
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2026. november 7-én kora délután egy fegyveres férfi egy autóból tüzet nyitott Krakkó belvárosában

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Krakkói lövöldözés
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