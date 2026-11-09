Meghalt a krakkói lövöldözés elkövetője, újabb részletek derültek ki

Hétfő hajnalban meghalt a kórházban a krakkói lövöldözés 24 éves elkövetője, Michał Oksinski, aki szombaton hat emberrel végzett. A férfi a rendőrök elől menekülve is lövéseket adott le, az elfogása során két rendőr súlyosan megsebesült – számolt be róla az Onet.

Virágokkal és mécsesekkel emlékeznek a krakkói lövöldözés hat halálos áldozatára a város történelmi központjában

Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

A támadó halálát hétfő reggel jelentette be a lengyel rendőrség. Krzysztof Kleczar kis-lengyelországi vajda közlése szerint a férfi helyi idő szerint hajnali fél öt körül vesztette életét.

Oksinski állapota a kórházba szállításától kezdve kritikus volt. Az orvosok legalább három műtétet hajtottak végre rajta, de nem tudták megmenteni az életét.

A krakkói lövöldözés egyik sérültje továbbra is súlyos állapotban van

A szombati támadásban hat ember, négy nő és két férfi vesztette életét. A sérültek közül jelenleg tizenöten szorulnak kórházi ellátásra.

Krzysztof Kleczar tájékoztatása szerint tizennégy sérült állapota stabil, egy rendőr azonban továbbra is súlyos állapotban van.

A támadó elfogásában közvetlenül részt vevő rendőrt vasárnap felébresztették a mesterséges kómából. A másik megsebesült rendőr állapota stabil.

Fegyvertartási engedéllyel rendelkezett a krakkói lövöldöző A rendőrség közlése szerint a 24 éves férfi rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, amely egy karabélyra és egy maroklőfegyverre szólt. Korábban nem volt büntetve, és nem került a hatóságok látókörébe. Nem hivatalos értesülések szerint Oksinski esztergályosként dolgozhatott, és a starachowicei Świt sportklub tagjaként sportlövészettel is foglalkozhatott. Utóbbi információt azonban az egyesület nem erősítette meg. A beszámolók szerint a támadó apja tizenegy, legálisan tartott fegyverrel rendelkezett, és szintén büntetlen előéletű volt.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, hogy kihez tartozott a támadás során használt fegyver. Egyelőre nem állapították meg, hogy Oksinski a saját vagy valamelyik családtagja fegyverével követte el a lövöldözést. Az eddigi információk alapján a férfi feltehetően egyedül cselekedett, a nyomozók azonban az esetleges segítőit és kapcsolatait is vizsgálják.