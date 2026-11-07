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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

Krakkó

Drámai videók a krakkói lövöldözés helyszínéről: így menekültek a golyózápor elől a járókelők

13 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Több életet követelt a merénylet. Videókon a krakkói támadás pillanatai.
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KrakkóLengyelországlövöldözés

Folyamatosan emelkedik a szombat kora délután Lengyelországban, Krakkó belvárosában történt lövöldözés áldozatainak a száma. A szombat esti közlések szeriunt hatan hunytak el – négy férfi és két nő –, emellett tucatnyi sebesült állapota válságos. Ugyancsak kritikus állapotban van az egyik megsérült rendőr, akit három lövés ért. 

Többen életüket vesztették szombat kora délután Krakkóban, egy lövöldözés során. A tettest elfogta a rendőrség
Többen életüket vesztették szombat kora délután Krakkóban, egy lövöldözés során. A tettest elfogta a rendőrség
Fotó: AFP / People Press Agency

Az eseményekről korábban már több szemtanú beszámolója napvilágot látott – mind arról számoltak be, hogy soha nem láttak ilyen káoszt és rémületet, az emberek az utcáról a boltokba menekültek a golyók elől –, most azonban videók is felkerültek az internetre. Többek közt olyan felvételek is, amelyek a támadás alatt készültek.

Megrázó videókon a krakkói merénylet

Az egyik felvételen a lövések hangja hallatszik, amelyek teljesen betöltik a teret.

Egy másikon pedig menekülő emberek rohannak fedezéket keresve.

Ez a videó pedig már a tragikus eseményeket követően készült a helyszínen:

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Krakkói lövöldözés
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