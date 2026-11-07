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Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

Krakkó

Krakkói merénylet: bármikor tovább emelkedhet a halottak száma, rengeteg áldozat életéért most is küzdenek

16 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Újabb hírek érkeztek az áldozatokról. Azt ius tudni, hogy vammak a krakkói lövöldözés során megsebesült rendőrök.
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Krakkótámadáslövöldözés

Mint arról korábban beszémontunk, drámai események zajlottak le Lengyelországban, Krakkó belvárosában szombat kora délután, ahol egy fegyveres, katonai ruhába öltözött férfi kezdett el lövöldözni. Míg a legelső beszámolók még csak két halálesetről számoltak be, a legfrissebb hírek szerint már hatra emelkedett a halottak száma.

A hatóságok lezárták a krakkói merénylet helyszíneit
A hatóságok lezárták a krakkói merénylet helyszíneit, a nyomozás jelenleg is folyik
Fotó: BARTOSZ SIEDLIK / AFP

Tovább emelkedhet a krakkói merénylet áldozatainak száma

Miközben a hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi lehetett a támadó indítéka, a nemzetközi hírportálok egyre több áldozuatról számolnak be. Szombat este a legfrissebb adatok szerint már hatan hunytak el négy nő és két férfi, emellett legalább 15 ember sérült meg. A Guardian információi szerint 12 ember állapota válságos, az ő életükért folyamatosan küzdenek az orvosok.

A lengyel hatóságok szerint téves híresztelés, hogy rendőr is lenne a halálos áldozatok közt, azonban azt elárulták, hogy az egyik, lövöldözés során megsérült rendőr állapota kritikus, három lövést kapott. Őt jelenleg is műtik. Egy másik rendőr is megsérült.

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Krakkói lövöldözés
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