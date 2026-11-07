Krakkói merénylet: bármikor tovább emelkedhet a halottak száma, rengeteg áldozat életéért most is küzdenek

Mint arról korábban beszémontunk, drámai események zajlottak le Lengyelországban, Krakkó belvárosában szombat kora délután, ahol egy fegyveres, katonai ruhába öltözött férfi kezdett el lövöldözni. Míg a legelső beszámolók még csak két halálesetről számoltak be, a legfrissebb hírek szerint már hatra emelkedett a halottak száma.

A hatóságok lezárták a krakkói merénylet helyszíneit, a nyomozás jelenleg is folyik

Fotó: BARTOSZ SIEDLIK / AFP

Tovább emelkedhet a krakkói merénylet áldozatainak száma

Miközben a hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi lehetett a támadó indítéka, a nemzetközi hírportálok egyre több áldozuatról számolnak be. Szombat este a legfrissebb adatok szerint már hatan hunytak el négy nő és két férfi, emellett legalább 15 ember sérült meg. A Guardian információi szerint 12 ember állapota válságos, az ő életükért folyamatosan küzdenek az orvosok.

A lengyel hatóságok szerint téves híresztelés, hogy rendőr is lenne a halálos áldozatok közt, azonban azt elárulták, hogy az egyik, lövöldözés során megsérült rendőr állapota kritikus, három lövést kapott. Őt jelenleg is műtik. Egy másik rendőr is megsérült.

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