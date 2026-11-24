Elhagyta a kórházat Jakub Kulik, a krakkói merényletben súlyosan megsebesült rendőr – számolt be róla a Rzeczpospolita. A férfit a krakkói II. János Pál Speciális Kórházban ápolták, állapota súlyos, de stabil volt.

Virágokkal és mécsesekkel emlékeznek a krakkói merénylet áldozataira

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A rendőr kórházból való elbocsátását Grzegorz Gajos professzor, az egészségügyi intézmény médiakapcsolatokért felelős megbízottja erősítette meg a Gazeta Krakowska című lapnak. Kulik további kezeléséről és felépüléséről egyelőre nem közöltek részleteket.

Járőrtársát, Artur Morańskit, akivel közösen ártalmatlanították a támadót, továbbra is kórházban kezelik.

Nyílt levelet írt a krakkói merényletben megsebesült rendőr

Jakub Kulik hétfőn nyílt levelet tett közzé, amelyet a lengyel rendőrség osztott meg közösségi oldalain. A rendőr köszönetet mondott a támogató üzenetekért, a levelekért, a gyermekektől kapott rajzokért, az adománygyűjtésekért és a szolidaritás valamennyi megnyilvánulásáért.

Hangsúlyozta, hogy a támogatás rendkívül sokat jelent számára, és erőt ad neki a felépüléshez.

Jelenleg azonban elsősorban arra szeretnék összpontosítani, ami számomra a legfontosabb: a saját felépülésemre, valamint a barátom és járőrtársam gyógyulására, aki továbbra is kórházban van

– fogalmazott.

Kulik egyúttal arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben saját maga, családja és hozzátartozói magánéletét. Hozzátette, hogy egyelőre nem áll készen arra, hogy a média képviselőinek nyilatkozzon a történtekről.