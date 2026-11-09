Újabb fenyegetéstől tartanak Lengyelországban: öt embert fogtak el a krakkói támadás nyomán

Öt embert fogtak el Lengyelországban a krakkói merényletet követően, miután a hatóságok aggasztó internetes bejegyzésekre figyeltek fel. Az őrizetbe vett személyek olyan tartalmakat tettek közzé, amelyek a krakkói támadásra utaltak, illetve annak dicsőítésével voltak kapcsolatosak – számolt be az Onet a Lengyel Sajtóügynökség (PAP) tájékoztatása alapján.

Szörnyű merénylet történt Krakkóban / Fotó: AFP / AFP

Karolina Gałecka, a lengyel belügyminisztérium szóvivője hétfőn megerősítette, hogy a Kiberbűnözés Elleni Központi Iroda (CBZC) szombat és hétfő között öt személyt vett őrizetbe az ország különböző pontjain.

Lehetséges utánzóktól tartanak a krakkói merénylet után

A szóvivőt hétfőn arról kérdezték az újságírók, hogy a krakkói támadás után a hatóságok fokozottan figyelik-e az interneten megjelenő gyanús tevékenységeket. Gałecka elmondta, hogy a rendőrség és a kiberbűnözés elleni egység folyamatosan ellenőrzi az online felületeket, nem csupán a krakkói tragédia óta. A támadást követően azonban különösen nagy figyelmet fordítanak azokra, akik esetleg követni próbálnák az elkövető példáját.

A hatóságok olyan bejegyzéseket vizsgáltak, amelyek a krakkói merénylet dicsőítésére utaltak.

„Ezek a tartalmak aggodalomra adnak okot” – fogalmazott a belügyi szóvivő.

Hozzátette, hogy az elfogott személyek bizonyos szempontból a krakkói támadást elkövető Michał O. lehetséges utánzói lehettek.

A hatóságok szerint az öt ember internetes tevékenysége potenciális fenyegetést jelenthetett, ezért intézkedtek velük szemben. Arról a beszámoló nem közölt részleteket, hogy az elfogott személyeket pontosan milyen bűncselekményekkel gyanúsítják, illetve terveztek-e konkrét támadásokat.

A lengyel rendőrség továbbra is kiemelt figyelemmel követi a krakkói merénylettel kapcsolatos online megnyilvánulásokat, különösen azokat, amelyek az erőszakos cselekmények dicsőítésére vagy utánzására utalhatnak.