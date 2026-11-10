Újabb részletek derültek ki a krakkói támadóról, egy széfet találtak az otthonában

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter kedden újabb részleteket közölt a krakkói támadásról.

A krakkói támadásban 6 ember meghalt, további 15-en megsérültek

Fotó: MAREK BEDNARZ / ANADOLU

Megerősítette, hogy a 24 éves Michał Oksiński autójában hangtompítót is találtak.

A járműben két hosszú lőfegyver, két pisztoly és jelentős mennyiségű lőszer volt.

A hangtompító megtalálásáról korábban azért nem számoltak be, mert a támadónál és az autóban rengeteg tárgyat kellett átvizsgálniuk.

A járművet közvetlenül az elfogás után pirotechnikusok vizsgálták át, akik elsőként a robbanószerkezetek esetleges jelenlétét ellenőrizték, majd biztonságba helyezték a fegyvereket és a lőszereket.

Minden nyomot megvizsgálnak

Az autó részletes vizsgálata jelenleg is zajlik a krakkói vajdasági rendőr-főkapitányságon.

A szakértők többek között ballisztikai, ujjlenyomat-, kémiai és biológiai elemzéseket végeznek, valamint a lövöldözés után keletkezett maradványokat is keresik.

A vizsgálatok rendkívül összetettek, az eredményekre még várni kell. A támadás helyszínén érintett másik két járművet – egy rendőrautót és egy magánautót – szintén megvizsgálták, de ezeket nem tartották vissza további elemzésre – írja az Onet.

Egy falból kiszedett széfet is megpróbálnak kinyitni

A nyomozás során a férfi ostrowieci lakásában egy különös tárgyra is bukkantak: egy falból kiszedett széfet találtak, amelyhez a hatóságok most megpróbálnak hozzáférni, amit lehetőség szerint roncsolásmentesen szeretnék kinyitni, hogy a benne lévő esetleges bizonyítékokat megőrizzék.

A krakkói lövöldöző halála után is folytatódik a nyomozás

A 24 éves Michał Oksiński november 9-én halt meg a krakkói kórházban, mielőtt hivatalosan vádat emelhettek volna ellene. A férfi előzőleg saját családjának három tagját ölte meg Ostrowiec Świętokrzyskiben, majd Krakkóba hajtott, ahol a főtéren és a környező utcákon lövöldözött.

A krakkói támadásban hat ember vesztette életét, további 15-en megsérültek. A lengyel ügyészség terrorista jellegű bűncselekményként vizsgálja az esetet.