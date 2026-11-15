Fiatal síelők szeme láttára csapott le a lavina: egy embert magával ragadott az Alpokban

November 14-én 11:30 körül kiskorú téli sportolók egy csoportja jelezte, hogy hólemez szakadt le a Daunferner egyik pályán kívüli lejtőjén. A tiroli rendőrség közleménye szerint a szemtanúk látták, amint a lavina egy embert magával ragad, majd egy peremhasadékba sodor.

Lavina sodort el egy embert. Fotó: HANDOUT / APA/POLIZEI TIROL

A riasztás után hegyimentők, két helikopter és az alpesi rendőrség egységei indultak a helyszínre. A baleset körülbelül 2970 méteres tengerszint feletti magasságban történt.

A lavina áldozatát húszméteres mélységben találták meg

Elsőként egy pályamentő és a gleccsersíterepen szolgálatot teljesítő alpesi rendőr ért a helyszínre. Lavinajeladó készülék segítségével sikerült bemérniük az áldozatot a körülbelül húsz méter mély hasadékban, majd kiszabadították a hó alól.

A férfit azonnal megpróbálták újraéleszteni, de az életmentés nem járt sikerrel. Az Alpin 2 mentőhelikopter orvosa már csak a halál beálltát tudta megállapítani.

A holttestet a Neustift im Stubaital-i hegyimentők emelték ki a Libelle Tirol rendőrségi helikopter támogatásával. A baleset pontos körülményeit és a hóviszonyokat az alpesi rendőrség vizsgálja a tiroli lavina-előrejelző szolgálat szakembereivel.

Az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani. Az innsbrucki ügyészség elrendelte a holttest boncolását.