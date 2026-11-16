Kivégezték a férfit, aki három gyermeket fejezett le, köztük saját csecsemőjét is

Több mint 23 évvel a brutális bűncselekmény után végrehajtották John Allen Rubio halálos ítéletét Texasban. A férfit három gyermek meggyilkolásáért és lefejezéséért ítélték el. Az áldozatok között volt a saját, mindössze kéthónapos lánya is – adta hírül a People.
A 46 éves Rubiót november 12-én, csütörtökön este 6 óra 47 perckor nyilvánították halottnak a huntsville-i állami börtönben, miután halálos injekciót kapott.
Saját csecsemőjét is lefejezte
Rubio 23 éves volt, amikor élettársával, Angela Camachóval 2003. március 11-én rátámadtak a három kicsire egy brownsville-i lakóparkban. Halálosan megkéselték, majd lefejezték őket.
Az áldozatok a hároméves Julissa Quezada, az egyéves John Esteban Rubio és a mindössze kéthónapos Mary Jane Rubio voltak. A kéthónapos Mary Jane Rubio saját lánya volt, a másik két gyermek pedig élettársa, Angela Camacho gyermekei voltak.
Az elkövető párját szintén elítélték,
ő jelenleg életfogytiglani büntetését tölti.
Rubio a tárgyaláson azt állította, hogy a gyerekeket démonok szállták meg, magát pedig a világ megmentésére kiválasztott embernek tartotta. A védelem szakértői paranoid skizofréniát állapítottak meg nála, ám az elmeállapotára alapozott védekezés nem járt sikerrel.
A korábbi lakóparkot azóta lebontották. A helyén ma a Tres Angeles Park és egy közösségi kert található, amelyet a három áldozat emlékére neveztek el.
„Hamarosan a gyerekeimmel leszek”
Rubio az utolsó óráiban bocsánatot kért felesége családjától, és azt mondta, már nem ugyanaz az ember, aki egykor volt.
Szeretnék bocsánatot kérni a párom családjától. A múltat nem tudom megváltoztatni
– mondta.
Ezután a három áldozatra utalva kijelentette:
Hamarosan a gyerekeimmel leszek. Készen állok arra, hogy a mennyországba menjek az én Uramhoz és Megváltómhoz.
A kivégzés idején az egyik áldozat nagynénje és a helyi közösség tagjai a Tres Angeles Parkban virrasztottak. Amikor megérkezett a hír Rubio haláláról, a jelenlévők együtt fogadták a bejelentést.