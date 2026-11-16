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halálos ítélet

Kivégezték a férfit, aki három gyermeket fejezett le, köztük saját csecsemőjét is

1 órája
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Végrehajtották a halálos ítéletet John Allen Rubión, aki több mint 23 éve három gyermek meggyilkolásáért és lefejezéséért került halálsorra. Az egyik áldozat a saját kéthónapos kislánya volt.
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halálos ítéletáldozatcsecsemő

Több mint 23 évvel a brutális bűncselekmény után végrehajtották John Allen Rubio halálos ítéletét Texasban. A férfit három gyermek meggyilkolásáért és lefejezéséért ítélték el. Az áldozatok között volt a saját, mindössze kéthónapos lánya is – adta hírül a People.

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Kivégezték a texasi férfit, aki három gyermeket lefejezett, köztük saját csecsemőjét
Fotó: AFP / Utah Department of Corrections

A 46 éves Rubiót november 12-én, csütörtökön este 6 óra 47 perckor nyilvánították halottnak a huntsville-i állami börtönben, miután halálos injekciót kapott.

Saját csecsemőjét is lefejezte

Rubio 23 éves volt, amikor élettársával, Angela Camachóval 2003. március 11-én rátámadtak a három kicsire egy brownsville-i lakóparkban. Halálosan megkéselték, majd lefejezték őket.

Az áldozatok a hároméves Julissa Quezada, az egyéves John Esteban Rubio és a mindössze kéthónapos Mary Jane Rubio voltak. A kéthónapos Mary Jane Rubio saját lánya volt, a másik két gyermek pedig élettársa, Angela Camacho gyermekei voltak.

Az elkövető párját szintén elítélték, 

ő jelenleg életfogytiglani büntetését tölti.

Rubio a tárgyaláson azt állította, hogy a gyerekeket démonok szállták meg, magát pedig a világ megmentésére kiválasztott embernek tartotta. A védelem szakértői paranoid skizofréniát állapítottak meg nála, ám az elmeállapotára alapozott védekezés nem járt sikerrel.

A korábbi lakóparkot azóta lebontották. A helyén ma a Tres Angeles Park és egy közösségi kert található, amelyet a három áldozat emlékére neveztek el.

„Hamarosan a gyerekeimmel leszek”

Rubio az utolsó óráiban bocsánatot kért felesége családjától, és azt mondta, már nem ugyanaz az ember, aki egykor volt.

Szeretnék bocsánatot kérni a párom családjától. A múltat nem tudom megváltoztatni

 – mondta.

Ezután a három áldozatra utalva kijelentette: 

Hamarosan a gyerekeimmel leszek. Készen állok arra, hogy a mennyországba menjek az én Uramhoz és Megváltómhoz.

A kivégzés idején az egyik áldozat nagynénje és a helyi közösség tagjai a Tres Angeles Parkban virrasztottak. Amikor megérkezett a hír Rubio haláláról, a jelenlévők együtt fogadták a bejelentést.

 

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