Kivégezték a férfit, aki három gyermeket fejezett le, köztük saját csecsemőjét is

Több mint 23 évvel a brutális bűncselekmény után végrehajtották John Allen Rubio halálos ítéletét Texasban. A férfit három gyermek meggyilkolásáért és lefejezéséért ítélték el. Az áldozatok között volt a saját, mindössze kéthónapos lánya is – adta hírül a People.

Kivégezték a texasi férfit, aki három gyermeket lefejezett, köztük saját csecsemőjét

Fotó: AFP / Utah Department of Corrections

A 46 éves Rubiót november 12-én, csütörtökön este 6 óra 47 perckor nyilvánították halottnak a huntsville-i állami börtönben, miután halálos injekciót kapott.

Saját csecsemőjét is lefejezte

Rubio 23 éves volt, amikor élettársával, Angela Camachóval 2003. március 11-én rátámadtak a három kicsire egy brownsville-i lakóparkban. Halálosan megkéselték, majd lefejezték őket.

Az áldozatok a hároméves Julissa Quezada, az egyéves John Esteban Rubio és a mindössze kéthónapos Mary Jane Rubio voltak. A kéthónapos Mary Jane Rubio saját lánya volt, a másik két gyermek pedig élettársa, Angela Camacho gyermekei voltak.

Az elkövető párját szintén elítélték,

ő jelenleg életfogytiglani büntetését tölti.

Rubio a tárgyaláson azt állította, hogy a gyerekeket démonok szállták meg, magát pedig a világ megmentésére kiválasztott embernek tartotta. A védelem szakértői paranoid skizofréniát állapítottak meg nála, ám az elmeállapotára alapozott védekezés nem járt sikerrel.

#ElMundo | 🚨John Allen Rubio, de 46 años, fue ej3cut4do en Texas, Estados Unidos, por el ase3in4to de sus tres hijos en marzo de 2003, bajo la creencia de que estaban poseídos por espíritus malignos. 👨‍⚖ https://t.co/sVbeJxrQ8m — Periódico Victoria de Durango (@period_victoria) November 14, 2026

A korábbi lakóparkot azóta lebontották. A helyén ma a Tres Angeles Park és egy közösségi kert található, amelyet a három áldozat emlékére neveztek el.

„Hamarosan a gyerekeimmel leszek”

Rubio az utolsó óráiban bocsánatot kért felesége családjától, és azt mondta, már nem ugyanaz az ember, aki egykor volt.

Szeretnék bocsánatot kérni a párom családjától. A múltat nem tudom megváltoztatni

– mondta.

Ezután a három áldozatra utalva kijelentette:

Hamarosan a gyerekeimmel leszek. Készen állok arra, hogy a mennyországba menjek az én Uramhoz és Megváltómhoz.

A kivégzés idején az egyik áldozat nagynénje és a helyi közösség tagjai a Tres Angeles Parkban virrasztottak. Amikor megérkezett a hír Rubio haláláról, a jelenlévők együtt fogadták a bejelentést.