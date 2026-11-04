Lefotózta az alvó nőt a légiutas-kísérő, az egész internet felháborodott ezen

Furcsa eset történt egy Mexikóvárosba tartó repülőjáraton: egy steward lefotózta az alvó utast, majd közölte vele, hogy a képet a Facebookon is megosztja. A nő teljesen ledöbbent, és nemcsak panaszt tett a légitársaságnál, hanem a férfi kirúgását is követelte. A Delta már reagált az ügyre – írja a Dexerto.
Tasia Jewel amerikai influenszer a Forma–1-es hétvégére utazott Mexikóvárosba, amikor kellemetlen meglepetés érte a repülőgépen. A TikTok-videós elmondása szerint az egyik férfi légiutas-kísérő fényképet készített róla, miközben aludt az Austinból induló járaton.
A steward később maga árulta el neki, mit tett.
Figyelj, lefotóztalak, miközben aludtál!
– mondta, majd azt is hozzátette, hogy
a képet felteszi a Facebookra.
Tasia szerint a személyzet több tagja is viccelődött a történteken, amikor a leszállás után elhagyta a repülőgépet. Az influenszert felháborította a férfi viselkedése, és úgy döntött, nem hagyja szó nélkül az esetet.
A férfi légiutas-kísérő kirúgását követelte
A nő nem aprózta el a dolgokat, felszólította a Delta Air Lines légitársaságot, hogy rúgják ki a fényképet készítő légiutas-kísérőt. Elmondása szerint a történtek miatt egyáltalán nem érezte magát biztonságban a fedélzeten.
A videóját már több mint 200 ezren látták, október 31-én pedig újabb fejleményekről számolt be. Elmondta, hogy időközben felvette a kapcsolatot a légitársasággal, ahol kedvezően fogadták a panaszát.
Kiálltam magamért, miután egy légiutas-kísérő elfogadhatatlan megjegyzést tett rám. Az interneten sokan megpróbáltak hitelteleníteni, és hazugnak neveztek, a Delta azonban teljes mértékben mellettem áll, és megfelelően kezeli az ügyet
– írta.
Hozzátette, hogy a légitársaság munkatársai rendkívül kedvesek voltak vele, és már dolgoznak az incidens rendezésén. Azt azonban nem árulta el, milyen következményei lehetnek a történteknek.
Az eset azonban megosztotta az internetezőket: sokan úgy vélték, hogy bár a légiutas-kísérő viselkedése kifogásolható volt, egy ilyen eset miatt nem feltétlenül kellene elveszítenie a munkáját.