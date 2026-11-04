Lefotózta az alvó nőt a légiutas-kísérő, az egész internet felháborodott ezen

Furcsa eset történt egy Mexikóvárosba tartó repülőjáraton: egy steward lefotózta az alvó utast, majd közölte vele, hogy a képet a Facebookon is megosztja. A nő teljesen ledöbbent, és nemcsak panaszt tett a légitársaságnál, hanem a férfi kirúgását is követelte. A Delta már reagált az ügyre – írja a Dexerto.

Egyetlen fénykép miatt robbant ki a botrány egy repülőjáraton. Egy nő szerint a légiutas-kísérő alvás közben fotózta le, ezért a férfi kirúgását követeli.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Tasia Jewel amerikai influenszer a Forma–1-es hétvégére utazott Mexikóvárosba, amikor kellemetlen meglepetés érte a repülőgépen. A TikTok-videós elmondása szerint az egyik férfi légiutas-kísérő fényképet készített róla, miközben aludt az Austinból induló járaton.

A steward később maga árulta el neki, mit tett.

Figyelj, lefotóztalak, miközben aludtál!

– mondta, majd azt is hozzátette, hogy

a képet felteszi a Facebookra.

Tasia szerint a személyzet több tagja is viccelődött a történteken, amikor a leszállás után elhagyta a repülőgépet. Az influenszert felháborította a férfi viselkedése, és úgy döntött, nem hagyja szó nélkül az esetet.

A férfi légiutas-kísérő kirúgását követelte

A nő nem aprózta el a dolgokat, felszólította a Delta Air Lines légitársaságot, hogy rúgják ki a fényképet készítő légiutas-kísérőt. Elmondása szerint a történtek miatt egyáltalán nem érezte magát biztonságban a fedélzeten.

A TikToker has called for a Delta flight attendant to be fired, claiming he took a photo of her while she sleeping Tasia Jewel has since spoken to Delta, who "have her back" over it https://t.co/ygModqKAbt — Dexerto (@Dexerto) November 3, 2026

A videóját már több mint 200 ezren látták, október 31-én pedig újabb fejleményekről számolt be. Elmondta, hogy időközben felvette a kapcsolatot a légitársasággal, ahol kedvezően fogadták a panaszát.

Kiálltam magamért, miután egy légiutas-kísérő elfogadhatatlan megjegyzést tett rám. Az interneten sokan megpróbáltak hitelteleníteni, és hazugnak neveztek, a Delta azonban teljes mértékben mellettem áll, és megfelelően kezeli az ügyet

– írta.

Hozzátette, hogy a légitársaság munkatársai rendkívül kedvesek voltak vele, és már dolgoznak az incidens rendezésén. Azt azonban nem árulta el, milyen következményei lehetnek a történteknek.

Az eset azonban megosztotta az internetezőket: sokan úgy vélték, hogy bár a légiutas-kísérő viselkedése kifogásolható volt, egy ilyen eset miatt nem feltétlenül kellene elveszítenie a munkáját.