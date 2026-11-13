Lengyelországban már ilyen szépen havazik – videó

Noha kis hazánkban még várat magára az első igazi havazás, Lengyelországban már fehér hótakaró borítja a tájat. A MetFigyelő Facebook-oldalán Zakopane Kuźnice városrészéből osztottak meg erről egy videót. A felvétel november 13-án, pénteken készült.

Mikor fog havazni Budapesten?

Mint arról korábban beszámoltunk, az előrejelzések szerint Magyarországon november közepétől, november második felében várható az első hó - természetesen a magasabban fekvő tájakon. A síkvidékekre, mint a fővárosba vagy az Alföldre pedig november végén, vagy december elején érkezhet meg. A hó megmaradásához pedig megfelelően alacsony hőmérsékletre is szükség van, így arra alighanem még többet kell várnunk.