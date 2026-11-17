Leó pápa kedden kijelentette, hogy jelenleg nem tervezi a katolikus tanítás megváltoztatását a nős papok engedélyezése érdekében, mondván, a kérdés túlságosan megosztó az 1,4 milliárd tagot számláló egyházon belül. Mindezt első nyilatkozatában fejtette ki egy olyan javaslattal kapcsolatban, amelyet sok katolikus régóta támogat.

Leó pápa egyelőre visszautasította a házas papok engedélyezését. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Leó pápa szerint még nem jött el az ideje a vitatott döntésnek

Bár a pápa nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egy napon lehessenek házas papok, a 12 napos dél-amerikai körútjáról Rómába tartó éjszakai repülőútja fedélzetén újságíróknak azt mondta, jelenleg az egység előmozdítása a legfőbb célja a világegyházban. Az egyházfő úgy fogalmazott, hogy a nős papok "olyan megoldást jelentenek, amely az egyház bizonyos területein megosztottságot okozhat".

Lehetséges, hogy a jövőben bizonyos dolgok megváltoznak. Jelenleg azonban úgy gondolom, hogy az egyházi szolgálatom fontos része a gyógyítás, az emberek egyesítése.

Leó pápa azt mondta, hogy időt szeretne hagyni a katolikusoknak, hogy felmérjék az egyház főbb prioritásait, és eldöntsék, mi a legjobb módja a kezelésüknek.

Nagyon jól tudom, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a megközelítéssel. Ez rendben van. A nős férfiak papi tisztségének kérdése bonyolult.

Cölibátus fogadalom a katolikus egyházban

A legtöbb katolikus pap cölibátust fogad.

A házas papság támogatói szerint a szabály eltörlésével több férfi választaná a papi hivatást, ami enyhíthetné a nyugati világ számos pontján egyre súlyosbodó paphiányt.

A téma évtizedek óta vitákat szül, de nemrég újra előtérbe került, amikor a vatikáni püspöki szinódus arra kérte a néhai Ferenc pápát, hogy engedélyezze nős férfiak pappá szentelését az olyan elszigetelt térségekben, mint az Amazonas-medence, ahol különösen nagy a paphiány. A 2025 áprilisában, tizenkét évnyi egyházfői szolgálat után elhunyt Ferenc pápa azonban nem támogatta a felvetést.

Leó pápa kedden emellett azt is világossá tette, hogy - egyes hagyományőrző katolikus csoportok nyomása ellenére - nem vonja vissza elődje döntését, amely korlátozta a régi latin nyelvű misék bemutatását. Mint fogalmazott, "az egyház egysége és a világ katolikusainak túlnyomó többsége érdekében" nem tartaná helyesnek a lépést - írta a Reuters.