Leó pápa kedden kijelentette, hogy jelenleg nem tervezi a katolikus tanítás megváltoztatását a nős papok engedélyezése érdekében, mondván, a kérdés túlságosan megosztó az 1,4 milliárd tagot számláló egyházon belül. Mindezt első nyilatkozatában fejtette ki egy olyan javaslattal kapcsolatban, amelyet sok katolikus régóta támogat.
Leó pápa szerint még nem jött el az ideje a vitatott döntésnek
Bár a pápa nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egy napon lehessenek házas papok, a 12 napos dél-amerikai körútjáról Rómába tartó éjszakai repülőútja fedélzetén újságíróknak azt mondta, jelenleg az egység előmozdítása a legfőbb célja a világegyházban. Az egyházfő úgy fogalmazott, hogy a nős papok "olyan megoldást jelentenek, amely az egyház bizonyos területein megosztottságot okozhat".
Lehetséges, hogy a jövőben bizonyos dolgok megváltoznak. Jelenleg azonban úgy gondolom, hogy az egyházi szolgálatom fontos része a gyógyítás, az emberek egyesítése.
Leó pápa azt mondta, hogy időt szeretne hagyni a katolikusoknak, hogy felmérjék az egyház főbb prioritásait, és eldöntsék, mi a legjobb módja a kezelésüknek.
Nagyon jól tudom, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a megközelítéssel. Ez rendben van. A nős férfiak papi tisztségének kérdése bonyolult.
Cölibátus fogadalom a katolikus egyházban
A legtöbb katolikus pap cölibátust fogad.
A házas papság támogatói szerint a szabály eltörlésével több férfi választaná a papi hivatást, ami enyhíthetné a nyugati világ számos pontján egyre súlyosbodó paphiányt.
A téma évtizedek óta vitákat szül, de nemrég újra előtérbe került, amikor a vatikáni püspöki szinódus arra kérte a néhai Ferenc pápát, hogy engedélyezze nős férfiak pappá szentelését az olyan elszigetelt térségekben, mint az Amazonas-medence, ahol különösen nagy a paphiány. A 2025 áprilisában, tizenkét évnyi egyházfői szolgálat után elhunyt Ferenc pápa azonban nem támogatta a felvetést.
Leó pápa kedden emellett azt is világossá tette, hogy - egyes hagyományőrző katolikus csoportok nyomása ellenére - nem vonja vissza elődje döntését, amely korlátozta a régi latin nyelvű misék bemutatását. Mint fogalmazott, "az egyház egysége és a világ katolikusainak túlnyomó többsége érdekében" nem tartaná helyesnek a lépést - írta a Reuters.