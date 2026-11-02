XIV. Leó pápa fogadja a magyar katolikus püspöki kar tagjait

XIV. Leó pápa külön audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait a november 3. és 7. közötti "ad limina" látogatás alkalmával, amely napokban magyar nyelvű misét mutatnak be az összes római pápai bazilikában – osztotta meg a látogatás programját Törő András, a Pápai Magyar intézet rektora az MTI-vel hétfőn.
XIV. Leó pápa november 5-én fogadja a magyar püspököket a Vatikánban. A helyszín az apostoli palotákban a pápai könyvtárszoba lesz, ahol az egyházfő a legmagasabb rangú vendégeket szokta fogadni.
Az apostolok küszöbénél tett, latinul „ad limina” látogatás az egyes országok megyéspüspökeinek időközönkénti látogatását jelenti a Szent Péter és Szent Pál sírját őrző Róma városában.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) utolsó ad limina látogatása 2017 novemberében volt, Ferenc pápa idején.
Leó pápa is leadhatja voksát az amerikai választásokon
Kétezer év alatt egyetlen pápa sem szavazott világi választáson, azonban úgy tűnik Leó pápa fog. A katolikus egyházfő levélszavazási kérelmet nyújtott be, hogy leadhassa voksát az amerikai választásokon.