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XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa fogadja a magyar katolikus püspöki kar tagjait

52 perce
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XIV. Leó pápa külön audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait a november 3. és 7. közötti "ad limina" látogatás alkalmával, amely napokban magyar nyelvű misét mutatnak be az összes római pápai bazilikában – osztotta meg a látogatás programját Törő András, a Pápai Magyar intézet rektora az MTI-vel hétfőn.
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XIV. Leó pápaMagyar Katolikus Püspöki KarVatikán

XIV. Leó pápa november 5-én fogadja a magyar püspököket a Vatikánban. A helyszín az apostoli palotákban a pápai könyvtárszoba lesz, ahol az egyházfő a legmagasabb rangú vendégeket szokta fogadni.

Pope Leo XIV greets clergy gathered inside the Paul VI Hall in Vatican City on May 6, 2026. The annual ceremony marks the anniversary of the May 6, 1527 Sack of Rome, when 147 Swiss Guards died defending Pope Clement VII. Twenty-eight new recruits took the oath of allegiance in the presence of Pope Leo XIV in 2026. (Photo by Andrea Calandra / Middle East Images via AFP), XIV. Leó pápa
XIV. Leó pápa november 5-én fogadja a magyar püspököket - Illusztráció
Fotó: ANDREA CALANDRA / Middle East Images

Az apostolok küszöbénél tett, latinul „ad limina” látogatás az egyes országok megyéspüspökeinek időközönkénti látogatását jelenti a Szent Péter és Szent Pál sírját őrző Róma városában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) utolsó ad limina látogatása 2017 novemberében volt, Ferenc pápa idején.

Leó pápa is leadhatja voksát az amerikai választásokon  

Kétezer év alatt egyetlen pápa sem szavazott világi választáson, azonban úgy tűnik Leó pápa fog. A katolikus egyházfő levélszavazási kérelmet nyújtott be, hogy leadhassa voksát az amerikai választásokon.

 

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