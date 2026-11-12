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katonai helikopter

Lezuhant egy katonai helikopter Törökországban, többen életüket vesztették - videó

1 órája
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Lezuhant egy S–70-es katonai helikopter csütörtökön Törökország déli részén. A fedélzeten tartózkodó négy katona életét vesztette, a baleset okát egyelőre nem tudni.
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katonai helikoptertörökországlezuhant

Lezuhant egy katonai helikopter Törökország déli részén, négyen életüket vesztették – közölte a török védelmi minisztérium – adta hírül az ABC NEWS.

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Lezuhant egy katonai helikopter Törökországban (a kép illusztráció).
Fotó: MAHMUT SERDAR ALAKUS / AFP

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát

Az S–70-es típusú légi jármű csütörtökön, a kora esti órákban zuhant le Malatya déli peremén, Samanköy térségében. 

A fedélzeten tartózkodó négy katona nem élte túl a szerencsétlenséget.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi vezetett a tragédiához, a történtek körülményeit vizsgálják.

Lángra kapott egy közeli ház is

A televíziós felvételeken a roncsok lángok között láthatók egy épületek közelében fekvő nyílt területen. A Demirören hírügynökség szerint 

a tűz egy közeli házra is átterjedt, de a környéken senki sem sérült meg.

A helyszínre rendőrök, tűzoltók és egészségügyi egységek érkeztek. A védelmi tárca részvétét nyilvánította az elhunytak hozzátartozóinak.

 

 

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