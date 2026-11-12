Lezuhant egy katonai helikopter Törökországban, többen életüket vesztették - videó

Lezuhant egy katonai helikopter Törökország déli részén, négyen életüket vesztették – közölte a török védelmi minisztérium – adta hírül az ABC NEWS.
Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát
Az S–70-es típusú légi jármű csütörtökön, a kora esti órákban zuhant le Malatya déli peremén, Samanköy térségében.
A fedélzeten tartózkodó négy katona nem élte túl a szerencsétlenséget.
A hatóságok egyelőre nem közölték, mi vezetett a tragédiához, a történtek körülményeit vizsgálják.
Lángra kapott egy közeli ház is
A televíziós felvételeken a roncsok lángok között láthatók egy épületek közelében fekvő nyílt területen. A Demirören hírügynökség szerint
a tűz egy közeli házra is átterjedt, de a környéken senki sem sérült meg.
A helyszínre rendőrök, tűzoltók és egészségügyi egységek érkeztek. A védelmi tárca részvétét nyilvánította az elhunytak hozzátartozóinak.