Lezuhant egy katonai helikopter Törökországban, többen életüket vesztették - videó

Lezuhant egy katonai helikopter Törökország déli részén, négyen életüket vesztették – közölte a török védelmi minisztérium – adta hírül az ABC NEWS.

Lezuhant egy katonai helikopter Törökországban (a kép illusztráció).

Fotó: MAHMUT SERDAR ALAKUS / AFP

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát

Az S–70-es típusú légi jármű csütörtökön, a kora esti órákban zuhant le Malatya déli peremén, Samanköy térségében.

A fedélzeten tartózkodó négy katona nem élte túl a szerencsétlenséget.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi vezetett a tragédiához, a történtek körülményeit vizsgálják.

Lángra kapott egy közeli ház is

A televíziós felvételeken a roncsok lángok között láthatók egy épületek közelében fekvő nyílt területen. A Demirören hírügynökség szerint

a tűz egy közeli házra is átterjedt, de a környéken senki sem sérült meg.

A helyszínre rendőrök, tűzoltók és egészségügyi egységek érkeztek. A védelmi tárca részvétét nyilvánította az elhunytak hozzátartozóinak.