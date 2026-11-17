Megrázó körülmények között találták meg egy rangos ausztrál versenyló, So You Are tetemét. Az ötéves herélt állat maradványaira egy sydney-i hulladékkezelő telep konténerében bukkantak, mindössze néhány nappal azután, hogy elindult a Melbourne Cupon, az ausztrál lóversenyzés legnagyobb presztízsű versenyén. A történtek miatt vizsgálat indult – írja a CBC NEWS.

A 2026. november 3-án készült fotón a So You Are nevű versenyló és Rachel King zsoké látható a melbourne-i Flemington versenypályán megrendezett 3200 méteres Melbourne Kupa futamán.

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A Sydney Morning Herald beszámolója szerint egy építőmunkás fedezte fel az elpusztult állatot egy engedéllyel működő hulladékkezelőben, majd videót készített a látottakról, amelyet a Facebookon is közzétett.

Súlyos kólika végzett vele

So You Are november 3-án állt rajthoz a Melbourne Cupon, és a nyolcadik helyen ért célba. A 166. alkalommal megrendezett, kétmérföldes futamot Point of Law nyerte.

A lovat ezt követően súlyos hasi fájdalmak gyötörték, kólikás rohamot kapott. Sürgősségi ellátásra egy lóklinikára szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni.

Trénere, Bjorn Baker hétfőn jelentette be a halálhírt, egy nappal később azonban újabb közleményt adott ki, miután tudomást szerzett arról, mi történt az állat földi maradványaival.

Mélyen megrázott, ahogyan So You Are maradványaival bántak. Nagyon szeretett ló volt, és halála után is megérdemelte volna a méltóságteljes, tiszteletteljes bánásmódot

– mondta Baker.

Hozzátette, hogy a történtek különösen fájdalmasak a tulajdonos Ramsey család és a stáb számára, akik már így is nehezen dolgozták fel a veszteséget.

A kórház elismerte a felelősségét

A So You Are-t ellátó REC Equine Specialists közölte, hogy az állatot sürgősségi kezelése után, altatásban, humánusan elaltatták. Ezt követően a klinikával szerződésben álló szolgáltató szállította el a tetemet egy engedélyezett hulladéklerakóba.

A kórház szerint ott haladéktalanul és megfelelő körülmények között kellett volna eltemetni.

Ami történt, elfogadhatatlan és tiszteletlen volt So You Are-ral és mindenkivel szemben, aki törődött vele. Mélységesen sajnáljuk

– fogalmazott Jonathan Lumsden, a REC Equine Specialists ügyvezető partnere.