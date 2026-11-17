Megrázó körülmények között találták meg egy rangos ausztrál versenyló, So You Are tetemét. Az ötéves herélt állat maradványaira egy sydney-i hulladékkezelő telep konténerében bukkantak, mindössze néhány nappal azután, hogy elindult a Melbourne Cupon, az ausztrál lóversenyzés legnagyobb presztízsű versenyén. A történtek miatt vizsgálat indult – írja a CBC NEWS.
A Sydney Morning Herald beszámolója szerint egy építőmunkás fedezte fel az elpusztult állatot egy engedéllyel működő hulladékkezelőben, majd videót készített a látottakról, amelyet a Facebookon is közzétett.
Súlyos kólika végzett vele
So You Are november 3-án állt rajthoz a Melbourne Cupon, és a nyolcadik helyen ért célba. A 166. alkalommal megrendezett, kétmérföldes futamot Point of Law nyerte.
A lovat ezt követően súlyos hasi fájdalmak gyötörték, kólikás rohamot kapott. Sürgősségi ellátásra egy lóklinikára szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni.
Trénere, Bjorn Baker hétfőn jelentette be a halálhírt, egy nappal később azonban újabb közleményt adott ki, miután tudomást szerzett arról, mi történt az állat földi maradványaival.
Mélyen megrázott, ahogyan So You Are maradványaival bántak. Nagyon szeretett ló volt, és halála után is megérdemelte volna a méltóságteljes, tiszteletteljes bánásmódot
– mondta Baker.
Hozzátette, hogy a történtek különösen fájdalmasak a tulajdonos Ramsey család és a stáb számára, akik már így is nehezen dolgozták fel a veszteséget.
A kórház elismerte a felelősségét
A So You Are-t ellátó REC Equine Specialists közölte, hogy az állatot sürgősségi kezelése után, altatásban, humánusan elaltatták. Ezt követően a klinikával szerződésben álló szolgáltató szállította el a tetemet egy engedélyezett hulladéklerakóba.
A kórház szerint ott haladéktalanul és megfelelő körülmények között kellett volna eltemetni.
Ami történt, elfogadhatatlan és tiszteletlen volt So You Are-ral és mindenkivel szemben, aki törődött vele. Mélységesen sajnáljuk
– fogalmazott Jonathan Lumsden, a REC Equine Specialists ügyvezető partnere.
Lumsden szerint bár a temetést nem a klinika végezte, ők választották ki a szolgáltatót és a lebonyolítás módját, ezért vállalják a felelősséget. A történtek okát a szolgáltatóval és a Racing NSW-vel, az állam lóversenyhatóságával közösen vizsgálják.
A hulladékkezelő szerint nem történt szabálytalanság
A telepet üzemeltető Cleanaway az ausztrál ABC-nek azt közölte, hogy a létesítmény engedéllyel rendelkezik állati tetemek átvételére és elhelyezésére.
A vállalat szerint a So You Are versenyló egy kisebb billenős teherautóval érkezett, amely biztonsági okokból nem hajthatott be közvetlenül a lerakó területére. Emiatt az állatot egy nagyobb konténerbe helyezték át, hogy az előírásoknak megfelelően elszállíthassák és elhelyezhessék.
A Racing NSW szerint a videó készítésekor a tetemet átmenetileg a telepen tartották, és a temetésre vártak.
Ezek a felvételek minden érintett számára megrázóak. Az, ahogyan So You Are testét hagyták, teljesen elfogadhatatlan. A lónak méltóság és tisztelet járt volna
– közölték.
Az ausztrál lóversenyhatóság szerint az iparági előírások alapján jelenleg az engedélyezett hulladéklerakó számít az elaltatott állatok elhelyezésének megfelelő helyszínének, többek között az alkalmazott vegyszerek miatt. A temetésnek azonban időben és méltó módon kellett volna megtörténnie.
A Racing NSW jelezte, hogy amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot tár fel, megteszik a szükséges intézkedéseket.
Emma Hurst ausztrál politikus „szívszorítónak” nevezte az esetet. Szerinte a lóval úgy bántak, „mintha csak egy darab hulladék lenne”, és hozzátette: az elmúlt években számos panasz érkezett hozzá a lóversenyipar működésével kapcsolatban.