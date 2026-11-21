Bűnösnek találtak egy 30 éves férfit, aki a vád szerint Kalifornia történetének egyik legsúlyosabb erdőtüzét okozta. A Los Angeles-i tűzvész 2025 januárjában 12 ember életét követelte, és több mint 6800 épületet pusztított el Pacific Palisades és Malibu térségében.

A Los Angeles-i tűzvész ügyében két vádpontban is bűnösnek találták Jonathan Rinderknechtet

Fotó: HANDOUT / US Attorney's Office for the Cen

A Los Angeles-i esküdtszék két szövetségi vádpontban találta bűnösnek Jonathan Rinderknechtet, aki korábban ártatlannak vallotta magát. A férfi 2025. január 1-jén gyújtott tüzet, amely a növényzet gyökérzetében észrevétlenül tovább izzott, majd hat nappal később ismét fellángolt, és pusztító tűzvésszé terebélyesedett – számolt be róla a BBC.

Az egyik vádpont az eredeti bozóttűz meggyújtására, a másik az újbóli fellángolás következtében keletkezett károkra vonatkozott. A férfi büntetését március 17-én szabhatják ki, vádpontonként 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Bosszúvágy állhatott a Los Angeles-i tűzvész hátterében

Az ügyészség szerint Rinderknechtet bosszúvágy, düh és magány motiválhatta, mivel az ünnepek alatt nem volt hová mennie. A vád képviselői azt állították, hogy a férfi meggyőződése szerint a gazdagok tönkreteszik a világot, ezért szándékosan gyújtott tüzet a tehetős lakosok által lakott városrészben.

A tárgyaláson bizonyítékként mutatták be a férfi telefonjának helymeghatározási adatait, a járművét rögzítő biztonsági kamerafelvételeket, valamint tanúvallomásokat.

Rinderknecht védőügyvédje szerint az ügyészség nem rendelkezett elegendő tárgyi bizonyítékkal a vádak alátámasztására. A védelem csalódottságát fejezte ki az ítélet miatt, ugyanakkor közölte, hogy tiszteletben tartja az esküdtszék döntését.