Bűnösnek találtak egy 30 éves férfit, aki a vád szerint Kalifornia történetének egyik legsúlyosabb erdőtüzét okozta. A Los Angeles-i tűzvész 2025 januárjában 12 ember életét követelte, és több mint 6800 épületet pusztított el Pacific Palisades és Malibu térségében.
A Los Angeles-i esküdtszék két szövetségi vádpontban találta bűnösnek Jonathan Rinderknechtet, aki korábban ártatlannak vallotta magát. A férfi 2025. január 1-jén gyújtott tüzet, amely a növényzet gyökérzetében észrevétlenül tovább izzott, majd hat nappal később ismét fellángolt, és pusztító tűzvésszé terebélyesedett – számolt be róla a BBC.
Az egyik vádpont az eredeti bozóttűz meggyújtására, a másik az újbóli fellángolás következtében keletkezett károkra vonatkozott. A férfi büntetését március 17-én szabhatják ki, vádpontonként 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.
Bosszúvágy állhatott a Los Angeles-i tűzvész hátterében
Az ügyészség szerint Rinderknechtet bosszúvágy, düh és magány motiválhatta, mivel az ünnepek alatt nem volt hová mennie. A vád képviselői azt állították, hogy a férfi meggyőződése szerint a gazdagok tönkreteszik a világot, ezért szándékosan gyújtott tüzet a tehetős lakosok által lakott városrészben.
A tárgyaláson bizonyítékként mutatták be a férfi telefonjának helymeghatározási adatait, a járművét rögzítő biztonsági kamerafelvételeket, valamint tanúvallomásokat.
Rinderknecht védőügyvédje szerint az ügyészség nem rendelkezett elegendő tárgyi bizonyítékkal a vádak alátámasztására. A védelem csalódottságát fejezte ki az ítélet miatt, ugyanakkor közölte, hogy tiszteletben tartja az esküdtszék döntését.
Több ezer ember életét változtatta meg a pusztítás
Bill Essayli, a Kalifornia középső körzetében működő szövetségi ügyészség vezetője szerint az ítélet némi igazságtételt jelent az áldozatok hozzátartozóinak és azoknak, akiknek az életét alapjaiban változtatta meg a katasztrófa.
Karen Bass, Los Angeles polgármestere közleményében hangsúlyozta, hogy az ítélet nem hozhatja vissza az elvesztett életeket, és nem szüntetheti meg a családok fájdalmát. Hozzátette, hogy sokan továbbra sem térhettek vissza otthonukba, és még mindig az újjáépítésért küzdenek.
A Palisades-tűzvész egyike volt a 2025 januárjában Los Angeles térségében pusztító erdőtüzeknek. A katasztrófasorozat összesen 31 ember halálát okozta, és mintegy 16 ezer épületet semmisített meg.