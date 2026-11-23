Lőgyakorlat közben fejbe talált egy lövedék egy 44 éves marosvásárhelyi férfit a Maros megyei Szécsen található lőtéren – írja a Maszol.

November 20-án lőgyakorlat közben fejbe talált egy férfit egy lövedék a Maros megyei Szécsen (illusztráció) Forrás: Pexels

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elsődleges vizsgálatok alapján a lövedék feltehetően visszapattant, és így találta el a férfi fejét. A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják.

A lap megkereste a lőtér egyik oktatóját, aki a baleset idején a lövészeti gyakorlatot vezette. Az oktató elmondta, hogy a férfi továbbra is kórházban van, de állapota stabil. Hozzátette, hogy a történtekről további részleteket csak a rendőrségi vizsgálat lezárása után közölhetnek.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított eljárást, hogy tisztázza, pontosan hogyan történhetett a súlyos lőtéri baleset.

Tragédia a lőtéren: fejbe lőtte magát egy férfi

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