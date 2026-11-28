Ariel Velasquez-Morales körülbelül 10 dollárért vásárolta meg azt a lottószelvényt, amely egymillió dolláros főnyereményt hozott neki. A férfi azonban aligha élvezheti sokáig megszokott környezetében a váratlan vagyont, ugyanis az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) őrizetbe vette, és hamarosan kitoloncolhatják az Egyesült Államokból – írja a BILD.
A Massachusetts állami lottójának nyerteséről a hatóságok azt állítják, hogy Salvadorból érkezett, és jogellenesen tartózkodik az országban. Az ICE akkor kezdett érdeklődni iránta, miután a lottótársaság nyilvánosságra hozta a fényképét.
Már több mint tíz éve elrendelték a kitoloncolását
Velasquez-Morales-t kedden vették őrizetbe. Az ICE szerint 2013-ban, az Obama-kormány idején lépte át illegálisan az amerikai–mexikói határt a texasi Rio Grande-völgy térségében.
Egy bevándorlási bíró már 2014-ben elrendelte az ország elhagyását, a salvadori férfi azonban továbbra is az Egyesült Államokban maradt.
A hatóságok most végrehajtanák a korábbi döntést.
Úgy tűnik, nem tartott sokáig a szerencséje
– mondta Micah Bock, az ICE közkapcsolati igazgatóhelyettese.
Az egymillióból már csak 650 ezer dollár maradt
A férfi egy East Boston-i szupermarketben vette meg a nyertes szelvényt. A főnyereményt egy összegben kérte, így az egymillió dollár helyett 650 ezer dollárt kapott, még az adók levonása előtt.
A másik lehetőség a húszéves járadék lett volna: ebben az esetben évente 50 ezer dollárhoz jutott volna, vagyis összesen a teljes egymilliót megkapta volna. Az egyösszegű kifizetésnél azonban a lottótársaság 650 ezer dollárt fizetett.
A nyereményből ráadásul további jelentős összeget vihetnek el az amerikai adók.
A történet különös fordulata, hogy a Massachusetts Lottery szabályai szerint a játékhoz sem amerikai állampolgárság, sem jogszerű tartózkodási engedély nem szükséges.
Így Velasquez-Morales a jelek szerint megtarthatja a pénzt akkor is, ha végül kitoloncolják.
Az ICE az esetet gúnyosan kommentálta a közösségi médiában. „Üdvözlünk a bostoni ERO-lottón!” – írta a hatóság, az ICE kitoloncolással foglalkozó részlegére, az Enforcement and Removal Operationsre (ERO) utalva.