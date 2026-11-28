Ariel Velasquez-Morales körülbelül 10 dollárért vásárolta meg azt a lottószelvényt, amely egymillió dolláros főnyereményt hozott neki. A férfi azonban aligha élvezheti sokáig megszokott környezetében a váratlan vagyont, ugyanis az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) őrizetbe vette, és hamarosan kitoloncolhatják az Egyesült Államokból – írja a BILD.

A lottómilliomos Ariel Velasquez-Morales az őrizetbevétele után.

Fotó: U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)

A Massachusetts állami lottójának nyerteséről a hatóságok azt állítják, hogy Salvadorból érkezett, és jogellenesen tartózkodik az országban. Az ICE akkor kezdett érdeklődni iránta, miután a lottótársaság nyilvánosságra hozta a fényképét.

#Migrantes | Ariel Antonio Velásquez Morales, un inmigrante salvadoreño, fue detenido por agentes del ICE pocos días después de ganar un premio de un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts. 📎Más información: https://t.co/EsROSTwpod https://t.co/h9gPVAuVL9 — Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) November 26, 2026

Már több mint tíz éve elrendelték a kitoloncolását

Velasquez-Morales-t kedden vették őrizetbe. Az ICE szerint 2013-ban, az Obama-kormány idején lépte át illegálisan az amerikai–mexikói határt a texasi Rio Grande-völgy térségében.

Egy bevándorlási bíró már 2014-ben elrendelte az ország elhagyását, a salvadori férfi azonban továbbra is az Egyesült Államokban maradt.

A hatóságok most végrehajtanák a korábbi döntést.

Úgy tűnik, nem tartott sokáig a szerencséje

– mondta Micah Bock, az ICE közkapcsolati igazgatóhelyettese.

Az egymillióból már csak 650 ezer dollár maradt

A férfi egy East Boston-i szupermarketben vette meg a nyertes szelvényt. A főnyereményt egy összegben kérte, így az egymillió dollár helyett 650 ezer dollárt kapott, még az adók levonása előtt.

A másik lehetőség a húszéves járadék lett volna: ebben az esetben évente 50 ezer dollárhoz jutott volna, vagyis összesen a teljes egymilliót megkapta volna. Az egyösszegű kifizetésnél azonban a lottótársaság 650 ezer dollárt fizetett.

A nyereményből ráadásul további jelentős összeget vihetnek el az amerikai adók.

A történet különös fordulata, hogy a Massachusetts Lottery szabályai szerint a játékhoz sem amerikai állampolgárság, sem jogszerű tartózkodási engedély nem szükséges.

Így Velasquez-Morales a jelek szerint megtarthatja a pénzt akkor is, ha végül kitoloncolják.

Az ICE az esetet gúnyosan kommentálta a közösségi médiában. „Üdvözlünk a bostoni ERO-lottón!” – írta a hatóság, az ICE kitoloncolással foglalkozó részlegére, az Enforcement and Removal Operationsre (ERO) utalva.