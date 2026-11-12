Fegyveres rendőrök lepték el a Fehér Ház környékét a lövöldözés után – videók készültek a helyszínen

Öt embert meglőttek csütörtökön Washingtonban, a Fehér Háztól mintegy 1,6 kilométerre északra. A lövöldözés az amerikai főváros Logan Circle városrészében történt, ahol jelentős rendőri erőket mozgósítottak. A helyszínről több videófelvétel is készült, amelyeken a rendőri intézkedés és a nagy számban kivonuló mentőegységek láthatók.
A washingtoni rendőrség közlése szerint a lövések a 15. utca és a P utca kereszteződésének környékén dördültek el. A hatóságok lezárták a környező utcákat, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a területet.
Videók készültek a washingtoni lövöldözés helyszínéről
A helyszínen készült felvételeken rendőrautók és mentőjárművek sokasága látható. A BBC helyszíni tudósítója szerint helikopter is körözött a környék felett, miközben fegyveres rendőrök az épületek tetején foglaltak el pozíciókat.
A Washington Post beszámolója szerint a közösségi médiában olyan videó is megjelent, amelyen füst látható a lövöldözés helyszínének közelében található egyik lakóépület felső szintjein.
A füst keletkezésének körülményei egyelőre nem tisztázottak.
A hatóságok a környéken tartózkodókat biztonságos helyre irányították, a közeli iskolákban pedig biztonsági zárlatot rendeltek el.
Felvételek a washingtoni lövöldözés helyszínéről
Mit lehet tudni a Fehér Ház közelében történt lövöldözésről?
A washingtoni rendőrség megerősítette, hogy öt embert meglőttek a csütörtök reggeli incidens során. A sérültek állapotáról a hatóságok kezdetben nem közöltek részleteket.
Brooke Pinto, Washington városi tanácsának tagja szerint a lövések a Logan Circle városrészben található Vida fitneszközpontban és annak környékén dördültek el.
A BBC-nek nyilatkozó egyik szemtanú, Michael Carney elmondta, hogy éppen futópadon edzett, amikor meghallotta az első lövést.
Eleinte azt hitte, hogy egy gimnasztikai labda durrant ki, később azonban meglátott egy meglőtt embert a földön. Az épület elhagyása után további öt-tíz lövést hallott.
Az AP hírügynökség egy szemtanúra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a fitneszközpontban egy férfit nyakon lőttek, aki életét vesztette. A halálesetről szóló beszámoló szemtanútól származik.
Egy lakóépületnél is intézkedtek a rendőrök
A rendőrség tájékoztatása szerint a 15. utca 1500-as háztömbjében barikádhelyzet alakult ki. A Washington Post beszámolója alapján a hatóságok úgy vélték, hogy a feltételezett elkövető egy közeli társasházban barikádozta el magát.
A helyszínre a rendőrség különleges egységei mellett szövetségi ügynökök is érkeztek. A nyomozásba az FBI, valamint az amerikai alkohol-, dohány-, lőfegyver- és robbanóanyagügyi hivatal (ATF) munkatársai is bekapcsolódtak.
A lövöldözés indítéka és pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A hatóságok folytatják a vizsgálatot.