Fegyveres rendőrök lepték el a Fehér Ház környékét a lövöldözés után – videók készültek a helyszínen

Öt embert meglőttek csütörtökön Washingtonban, a Fehér Háztól mintegy 1,6 kilométerre északra. A lövöldözés az amerikai főváros Logan Circle városrészében történt, ahol jelentős rendőri erőket mozgósítottak. A helyszínről több videófelvétel is készült, amelyeken a rendőri intézkedés és a nagy számban kivonuló mentőegységek láthatók.

Fegyveres rendőrök a washingtoni lövöldözés után

Fotó: X

A washingtoni rendőrség közlése szerint a lövések a 15. utca és a P utca kereszteződésének környékén dördültek el. A hatóságok lezárták a környező utcákat, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a területet.

Videók készültek a washingtoni lövöldözés helyszínéről

A helyszínen készült felvételeken rendőrautók és mentőjárművek sokasága látható. A BBC helyszíni tudósítója szerint helikopter is körözött a környék felett, miközben fegyveres rendőrök az épületek tetején foglaltak el pozíciókat.

A Washington Post beszámolója szerint a közösségi médiában olyan videó is megjelent, amelyen füst látható a lövöldözés helyszínének közelében található egyik lakóépület felső szintjein.

A füst keletkezésének körülményei egyelőre nem tisztázottak.

A hatóságok a környéken tartózkodókat biztonságos helyre irányították, a közeli iskolákban pedig biztonsági zárlatot rendeltek el.

Felvételek a washingtoni lövöldözés helyszínéről

JUST IN: Police looking for a heavily built white male wearing gray shorts and carrying a gray-and-black gun in connection with the active shooter at a gym in Washington, D.C. - NBC https://t.co/eR5K87gqGZ — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

At least 5 people shot in Washington, D.C. An active shooter reportedly barricaded on the 7th floor of an apartment in Logan Circle and firing at police The suspect is described as a white male of heavy build wearing gray shorts and carrying a gray and black gun https://t.co/mO5MT5Xa5d — RTBreaking (@RT_Breaking_) November 12, 2026

Huge police presence in Washington DC for an active shooter. Residents being warned to shelter in place. Am watching SWAT teams get ready to storm a building. 15th St NW at junction with P street. https://t.co/MEuFtcQdUR — Richard Gaisford (@richardgaisford) November 12, 2026

🚨 BREAKING: Active shooter in DC leaves five shot; police respond to barricade situation Five people were shot early Thursday in Washington, D.C.’s Logan Circle neighborhood, about one mile north of the White House https://t.co/yv5ntiotr6 — Steve Gruber (@stevegrubershow) November 12, 2026

🚨 BREAKING: Active shooter in DC leaves five shot; police respond to barricade situation Five people were shot early Thursday in Washington, D.C.’s Logan Circle neighborhood, about one mile north of the White House https://t.co/yv5ntiotr6 — Steve Gruber (@stevegrubershow) November 12, 2026

Mit lehet tudni a Fehér Ház közelében történt lövöldözésről?

A washingtoni rendőrség megerősítette, hogy öt embert meglőttek a csütörtök reggeli incidens során. A sérültek állapotáról a hatóságok kezdetben nem közöltek részleteket.

Brooke Pinto, Washington városi tanácsának tagja szerint a lövések a Logan Circle városrészben található Vida fitneszközpontban és annak környékén dördültek el.

A BBC-nek nyilatkozó egyik szemtanú, Michael Carney elmondta, hogy éppen futópadon edzett, amikor meghallotta az első lövést.

Eleinte azt hitte, hogy egy gimnasztikai labda durrant ki, később azonban meglátott egy meglőtt embert a földön. Az épület elhagyása után további öt-tíz lövést hallott.

Az AP hírügynökség egy szemtanúra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a fitneszközpontban egy férfit nyakon lőttek, aki életét vesztette. A halálesetről szóló beszámoló szemtanútól származik.