A lövöldözés hétfőn, helyi idő szerint 23 óra 45 perckor történt Glasgow Lambhill városrészében, az Eynort Street egyik ingatlanában – közölte a SkyNews.

Lövöldözés Glasgow-ban. Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A 27 éves áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg kórházban ápolják.

Jennifer McCulloch főfelügyelő közölte, hogy a nyomozás eddigi eredményei alapján a rendőrség célzott támadásra gyanakszik.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

az elkövető rendkívül felelőtlenül cselekedett, és egyáltalán nem törődött a környéken élők biztonságával.

A rendőrség elsődleges célja, hogy mielőbb azonosítsa és elfogja a támadásért felelős személyt.

Lövöldözés Glasgow-ban: hajtóvadászat indult a támadó után

A skót rendőrség Operation Nightfort néven külön nyomozást indított, és online felületet hozott létre, amelyen keresztül a lakosság közvetlenül is megoszthatja az üggyel kapcsolatos információkat.

A helyszínen igazságügyi szakértők dolgoznak, miközben a nyomozók több fontos szálon folytatják a vizsgálatot.

A rendőrség közölte, hogy a környéken továbbra is jelentős rendőri jelenlétre kell számítani. Egyenruhás és civil ruhás rendőrök, valamint a súlyos bűncselekményeket vizsgáló egység munkatársai is részt vesznek az akcióban.

Jackie Dunbar rendőri vezető szerint a támadás érthetően komoly aggodalmat váltott ki a helyi közösségben.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik a történtekről, hogy jelentkezzen, még akkor is, ha az adott részletet jelentéktelennek gondolja.