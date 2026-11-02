Három lövöldözés is volt Halloween éjszaka ugyanabban a dallasi negyedben, többen meghaltak

A lövöldözések Dallas Deep Ellum negyedében történtek, a három támadás látszólag nem áll összefüggésben egymással.

Több lövöldözés is volt Dallasban - Illusztráció - Fotó: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A támadásokban összesen négyen meghaltak, és legalább 15-en megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérültek száma ennél magasabb is lehet, mivel többen saját maguk mentek el a közeli kórházakba.

Egy gyanúsítottat már őrizetbe vettek a rendőrök.

„A nyomozók és a rendőrök jelenleg is azon dolgoznak, hogy pontos képet kapjanak a történtekről, feltárják, mi zajlott le az egyes helyszíneken, és kiderítsék, van-e összefüggés az esetek között. Egyelőre nincs információnk arról, hogy az esetek összefüggnének, de a nyomozás még tart, hogy ezt tisztázzuk” – mondta Daniel C. Comeaux dallasi rendőrfőnök a vasárnapi sajtótájékoztatón.

Szinte egymás után történtek a lövöldözések

Az első lövöldözés helyi idő szerint éjjel 0:20 körül történt az Elm Street 2600-as háztömbjének közelében.

A második támadás hajnali 1:05 körül törétnt a Main Street 2600-as háztömbjénél.

A harmadik eset hajnali 1:35 körül kezdődött a S. Crowdus Street 200-as háztömbjénél.

A dallasi rendőrségtől származó információk szerint az egyik helyszínen egy férfi állítólag kijelentette, hogy „lövöldözni kezd”, az adott helyszínen legalább három ember meghalt – írja az ABC News.

Az ilyen erőszak városunkban elfogadhatatlan. A közbiztonságnak mindig elsődleges prioritásnak kell maradnia, és továbbra is olyan stratégiákat kell keresnünk, amelyek biztosítják, hogy Deep Ellum biztonságos találkozóhely maradhasson városunkban

– fogalmazott közleményében Eric L. Johnson, Dallas polgármestere.

A rendőrség folytatja a nyomozást.

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