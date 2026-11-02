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lövöldözés

Három lövöldözés is volt Halloween éjszaka ugyanabban a dallasi negyedben, többen meghaltak

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Több lövöldözés is történt szombatról vasárnapra virradó éjszaka Dallasban, a támadásokban többen meghaltak, sokan megsérültek. A rendőrség vizsgálja, hogy a lövöldözések közt van-e összefüggés.
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lövöldözésHalloweenDallas

A lövöldözések Dallas Deep Ellum negyedében történtek, a három támadás látszólag nem áll összefüggésben egymással.

lövöldözés, DALLAS, TEXAS - MARCH 3: Police work to clear a scene outside of a watch party for GOP Texas Senate Candidate Ken Paxton after arresting a man for reportedly have multiple magazines of ammunition in his car on March 3, 2026 in Dallas, Texas. Paxton is facing off against numerous candidates including incumbent Senator John Cornyn in the Republican Senate primary. Sergio Flores/Getty Images/AFP (Photo by SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Több lövöldözés is volt Dallasban - Illusztráció - Fotó: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A támadásokban összesen négyen meghaltak, és legalább 15-en megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérültek száma ennél magasabb is lehet, mivel többen saját maguk mentek el a közeli kórházakba.

Egy gyanúsítottat már őrizetbe vettek a rendőrök.

„A nyomozók és a rendőrök jelenleg is azon dolgoznak, hogy pontos képet kapjanak a történtekről, feltárják, mi zajlott le az egyes helyszíneken, és kiderítsék, van-e összefüggés az esetek között. Egyelőre nincs információnk arról, hogy az esetek összefüggnének, de a nyomozás még tart, hogy ezt tisztázzuk” – mondta Daniel C. Comeaux dallasi rendőrfőnök a vasárnapi sajtótájékoztatón.

Szinte egymás után történtek a lövöldözések

  • Az első lövöldözés helyi idő szerint éjjel 0:20 körül történt az Elm Street 2600-as háztömbjének közelében.
  • A második támadás hajnali 1:05 körül törétnt a Main Street 2600-as háztömbjénél.
  • A harmadik eset hajnali 1:35 körül kezdődött a S. Crowdus Street 200-as háztömbjénél.

A dallasi rendőrségtől származó információk szerint az egyik helyszínen egy férfi állítólag kijelentette, hogy „lövöldözni kezd”, az adott helyszínen legalább három ember meghalt – írja az ABC News.

Az ilyen erőszak városunkban elfogadhatatlan. A közbiztonságnak mindig elsődleges prioritásnak kell maradnia, és továbbra is olyan stratégiákat kell keresnünk, amelyek biztosítják, hogy Deep Ellum biztonságos találkozóhely maradhasson városunkban

 – fogalmazott közleményében Eric L. Johnson, Dallas polgármestere.

A rendőrség folytatja a nyomozást.

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